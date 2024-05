Bouteilles en plastique: Coca-Cola FEMSA paie davantage pour les matières premières

Coca-Cola FEMSA, le plus grand embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola, a vu ses coûts liés aux bouteilles en plastique augmenter en 2023, en raison de la hausse du prix de la résine PET.

Plus précisément, le prix moyen payé par Coca-Cola FEMSA pour la résine PET en dollars américains en 2023 a augmenté de 32,5% par rapport à 2022 dans tous les territoires de Coca-Cola FEMSA.

Qu’est-ce que la résine PET? Un type de plastique, un matériau léger, durable et polyvalent utilisé pour fabriquer des bouteilles, entre autres produits.

Les prix de certaines matières premières, telles que la résine PET, les bouteilles en plastique finies, les canettes en aluminium, le sirop de maïs à haute teneur en fructose et certains édulcorants, sont payés ou déterminés par rapport au dollar américain.

Coca-Cola FEMSA exerce des activités d’embouteillage et de distribution au Mexique, au Guatemala, en Colombie, au Nicaragua, au Costa Rica, au Panama, au Venezuela, en Uruguay, au Brésil et en Argentine.

Bouteilles en plastique

La société achète des édulcorants, du dioxyde de carbone, de la résine PET et des préformes pour fabriquer des bouteilles en plastique, des bouteilles finies en plastique et en verre, des canettes, des bouchons et des récipients de fontaine, ainsi que d’autres matériaux d’emballage et matières premières.

Les contrats d’embouteillage de Coca-Cola FEMSA stipulent que ces matériaux ne peuvent être achetés qu’auprès de fournisseurs approuvés par The Coca-Cola Company (TCCC), à qui elle achète des concentrés.

L’invasion totale de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a entraîné des sanctions et des perturbations du marché, notamment des baisses des marchés boursiers régionaux et mondiaux, une volatilité inhabituelle des marchés mondiaux des produits de base et des dévaluations importantes de la monnaie russe.

Logistique

Dans le même temps, le transport maritime a été affecté par les attaques militaires au Moyen-Orient et par les problèmes de capacité de franchissement du canal de Panama liés au changement climatique.

En outre, les prix dans un pays donné peuvent augmenter en fonction de l’évolution des taux de change applicables.

Les coûts les plus importants des matières premières d’emballage de Coca-Cola FEMSA proviennent de l’achat de résine PET, dont le prix est lié aux prix du pétrole brut et à l’offre mondiale de résine PET.

Étant donné que la volatilité élevée des taux de change a affecté et continue d’affecter la plupart des territoires où Coca-Cola FEMSA opère, le prix moyen de la résine PET en devises locales a été plus élevé dans tous ses territoires.