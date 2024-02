Le système Coca-Cola: ventes mondiales de boissons gazeuses non alcoolisées 

Le système Coca-Cola a vendu 33,3 milliards et 32,7 milliards de caisses unitaires de ses produits en 2023 et 2022, respectivement.

Remarque: le terme «système Coca-Cola» désigne The Coca-Cola Company (TCCC) et ses partenaires embouteilleurs.

Les boissons gazeuses représentent 69% de ce volume mondial de caisses unitaires en 2023 et 2022.

En particulier, la marque Coca-Cola représentait 47% et 46% du volume mondial de caisses unitaires en 2023 et 2022, respectivement.

La société a été fondée en 1886 par John Stith Pemberton à Atlanta, en Géorgie. Pemberton a créé la formule originale de la boisson, qui a d’abord été vendue comme un médicament breveté.

Aujourd’hui, la boisson gazeuse Coca-Cola est le produit phare de l’entreprise. Son goût caractéristique associe des ingrédients secrets, notamment des extraits de plantes et des épices, à de l’eau gazeuse et à du sirop de maïs à haute teneur en fructose ou à du sucre.

De 2022 à 2023, TCCC a augmenté ses revenus de 6,4 % pour atteindre 45,754 milliards de dollars et a augmenté son bénéfice net de 11,8 % pour atteindre 10,703 milliards de dollars.

Système Coca-Cola

En 2023, le volume des caisses unitaires américaines représentait 16% du volume mondial des caisses unitaires de TCCC.

Sur ce volume, 61 % étaient attribuables aux boissons gazeuses.

D’une part, la marque Coca-Cola représentait 42 % du volume de caisses unitaires aux États-Unis.

D’autre part, le volume de caisses unitaires en dehors des États-Unis représentait 84% du volume mondial de caisses unitaires de l’entreprise en 2023.

Les pays hors États-Unis où les volumes de caisses unitaires étaient les plus élevés étaient le Mexique, la Chine, le Brésil et l’Inde, qui représentaient ensemble 33% du volume mondial de caisses unitaires.

Sur le volume de caisses unitaires en dehors des États-Unis, 70% étaient attribuables aux boissons gazeuses.

La marque Coca-Cola représentait 48% du volume de caisses unitaires en dehors des États-Unis.

Arômes

TCCC met ses boissons de marque à la disposition des consommateurs dans plus de 200 pays et territoires par l’intermédiaire de son réseau de partenaires d’embouteillage indépendants, de distributeurs, de grossistes et de détaillants, ainsi que par ses opérations consolidées d’embouteillage et de distribution.

Outre le Coca-Cola original, la société produit plusieurs variantes, dont le Coca-Cola light, le Coca-Cola zéro sucre et d’autres versions aromatisées, comme la cerise et la vanille.