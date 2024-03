Bombardier Défense: sa victoire stratégique

La plus importante victoire stratégique de Bombardier Défense en 2023 est survenue à la fin de l’année, lorsque l’armée américaine a choisi l’avion Global 6500 pour servir de prototype au système de sensibilisation, de détection et d’exploitation de haute précision (HADES).

Selon l’entreprise, c’est la première fois que l’armée américaine utilise un gros avion commercial pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Une dose de confiance pour Bombardier: ce dernier vote de confiance des États-Unis, où Global Aircraft soutient déjà l’armée de l’air, montre à quel point ses produits sont adaptés aux missions de surveillance et place l’entreprise en position de réussite pour l’avenir.

Entre-temps, l’entreprise poursuit ses travaux sur les avions destinés à l’Allemagne au siège de Bombardier Défense à Wichita.

Bombardier Défense a été un élément clé de la croissance de la société mère au cours de l’année écoulée. Lancée officiellement en 2022, son activité de défense s’appuie sur des décennies d’expérience.

Bombardier Défense

Le 23 octobre 2023, l’entreprise a livré le septième avion Global 6000 à l’US Air Force pour le programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN), le contrat pluriannuel de Bombardier avec l’armée de l’air.

L’avion soutient une plateforme de communication aéroportée, essentielle pour les missions critiques dans le monde entier.

Puis, le 12 novembre 2023, l’entreprise a livré le septième avion mondial à l’entreprise de défense et de sécurité Saab, prêt à être transformé en solution aéroportée d’alerte précoce et de contrôle (AEW&C) de Saab, connue sous le nom de GlobalEye.

Services

Un autre pilier de la performance de Bombardier en 2023 a été son réseau de centres de service nouvellement élargi.

Si 2022 a été l’année où l’on a célébré l’ouverture et l’expansion des installations de Melbourne, Singapour, Miami et Londres, 2023 a été l’année où l’on a intégré ces centres à la famille Bombardier, ce qui lui a permis de servir plus de clients et d’être plus près d’eux.

Du point de vue de l’entreprise, les revenus tirés de ses activités de services en 2023 ont représenté un avantage sans précédent pour son résultat net, tandis que la réalisation de son réseau de services élargi est une réalisation clé qui fournira un flux de revenus prévisible et constant.