Bombardier Defence: a sua vitória estratégica

Send an email

A vitória estratégica mais importante para a Bombardier Defence em 2023 ocorreu no final do ano, quando o Exército dos EUA seleccionou a aeronave Global 6500 para servir de protótipo para o Sistema de Consciência e Deteção e Exploração de Alta Precisão (HADES).

De acordo com a empresa, esta será a primeira vez que o Exército dos EUA utiliza um avião comercial de grande porte para missões de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR).

Uma dose de confiança para a Bombardier: este último voto de confiança dos Estados Unidos, onde a Global Aircraft já apoia a Força Aérea, mostra como os seus produtos são adequados para missões de vigilância e posiciona a empresa para o sucesso futuro.

Entretanto, a empresa está a avançar com o trabalho em aeronaves para a Alemanha na sua sede da Bombardier Defense em Wichita.

A Bombardier Defense foi um elemento-chave do crescimento da empresa-mãe no ano passado. Lançado oficialmente em 2022, seu negócio de defesa se baseia em décadas de experiência.

Bombardier Defence

Em 23 de outubro de 2023, a empresa entregou a sétima aeronave Global 6000 à Força Aérea dos Estados Unidos para o programa Battlefield Airborne Communications Node (BACN), o contrato plurianual da Bombardier com a Força Aérea.

A aeronave suporta uma plataforma de comunicações aéreas, essencial para missões críticas em todo o mundo.

Depois, em 12 de novembro de 2023, a empresa entregou a sétima aeronave global à empresa de defesa e segurança Saab, pronta para ser transformada na solução de alerta aéreo antecipado e controlo (AEW&C) da Saab conhecida como GlobalEye.

Serviços

Outro pilar do desempenho da Bombardier em 2023 foi a sua rede de centros de serviço recentemente alargada.

Se 2022 foi o ano para celebrar as aberturas e expansões de instalações em Melbourne, Singapura, Miami e Londres, então 2023 foi o ano para integrar estes centros na família Bombardier, permitindo-lhe servir mais clientes e estar mais perto deles.

Do ponto de vista da empresa, as receitas do seu negócio de serviços em 2023 foram um benefício sem precedentes para os seus resultados, enquanto a concretização da sua rede de serviços alargada é uma conquista fundamental que proporcionará um fluxo de receitas previsível e consistente.