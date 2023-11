Bimbo contre Flowers Foods et Pepperidge Farm

Bimbo, par l’intermédiaire de Bimbo Bakeries USA (BBU), est principalement confronté à la concurrence de Flowers Foods et de Campbell Soup Company (sous la marque Pepperidge Farm) aux États-Unis.

Selon IRI Flowers, BBU détenait une part de 31% du marché américain des produits de boulangerie frais et surgelés, qu’il estime à 47 milliards de dollars au détail en 2022.

La part de Flowers Foods était de 17% et celle de Pepperidge Farm de 6%.

Le reste du marché se répartit entre les «marques privées» (19%) et les autres acteurs (27%).

La catégorie des Flowers Foods est très concurrentielle et a continué à se consolider.

Le paysage concurrentiel actuel pour les pains et brioches dans l’industrie boulangère américaine comprend un certain nombre de petits boulangers régionaux indépendants, de boulangeries locales et de boulangeries appartenant à des détaillants.

Certains de ces petits boulangers régionaux ne bénéficient pas des avantages concurrentiels des grandes entreprises, notamment une plus grande notoriété de la marque et des économies d’échelle au niveau des achats, de la distribution, de la production, des technologies de l’information, de la publicité et du marketing.

Toutefois, la taille seule ne suffit pas à garantir le succès dans le secteur.

Bimbo

Flowers Foods indique que la concurrence dans le secteur de la boulangerie continue d’être alimentée par un certain nombre de facteurs, notamment la capacité à servir les clients du commerce de détail et de la restauration, les changements générationnels dans les entreprises familiales et les efforts promotionnels des concurrents dans le domaine du pain de marque et des marques commerciales.

La concurrence repose généralement sur la capacité à répondre à l’évolution des préférences des consommateurs, sur la disponibilité des produits (y compris par le biais des canaux de commerce électronique), sur la qualité des produits, sur la fidélité à la marque, sur les prix et sur l’efficacité des promotions.

Le service à la clientèle, y compris les livraisons fréquentes pour maintenir les rayons des magasins bien approvisionnés, est également un facteur de concurrence.

Les détaillants alimentaires proposent des marques de distributeur (également connues sous le nom de «marques privées») depuis des décennies.

Avec la croissance des grandes surfaces telles que Walmart et la consolidation continue des supermarchés régionaux dans des opérations plus importantes, les marques de distributeur sont devenues un concurrent important pour l’entreprise dans les régions où elle n’a pas de contrat de production de la marque de distributeur.

La part de la marque du magasin dans le pain frais emballé au détail aux États-Unis représente environ 20 % des ventes en dollars et environ 30% des ventes unitaires.

Sa part en dollars n’a cessé de diminuer au cours des sept dernières années, mais cette tendance s’est inversée au cours de l’exercice 2022.

États-Unis

Selon les données d’IRI, BBU occupe une position de leader dans les catégories auxquelles il participe, allant des produits de boulangerie de base aux produits plus haut de gamme, en passant par les pâtisseries, les gâteaux, les bagels et les muffins.

Grupo Bimbo exploite actuellement 60 boulangeries et sites de production à travers les États-Unis et dispose d’un important réseau de distribution à l’échelle nationale.

Le portefeuille de marques comprend des marques nationales de premier plan telles que Thomas’ pour les muffins anglais et les bagels, Sara Lee pour le pain en boîte, Ball Park pour les pâtisseries, Entenmann’s pour les viennoiseries, ainsi que des marques haut de gamme telles que Arnold, Brownberry, Oroweat et des marques régionales telles que Mrs Baird’s, Freihofer’s, Stroehmann et Heiner’s.

Elle produit et distribue également certaines des marques mexicaines de Grupo Bimbo, telles que Bimbo et Marinela aux États-Unis.

Les principaux produits de Flowers Foods comprennent des pains, des brioches, des petits pains, des muffins, des biscuits et des tortillas et sont vendus sous diverses marques, dont Nature’s Own, Dave’s Killer Bread (DKB), Wonder, Canyon Bakehouse, Tastykake et Mrs. Freshley’s.

Selon Grupo Bimbo, la croissance et la consolidation du secteur des supermarchés ont modifié le paysage de la vente au détail de produits alimentaires au cours des dernières années.

À l’origine, les supermarchés excellaient en vendant de nombreux types de produits sous un même toit, remplaçant largement les petites épiceries et autres détaillants qui ne vendaient qu’un type de produit particulier.

Afin d’accroître leur efficacité et de maintenir leur compétitivité, les chaînes de supermarchés ont commencé à se consolider, une tendance qui a conduit à une réduction du nombre de détaillants.

En outre, la croissance accélérée des supermarchés de détail en Europe et aux États-Unis crée un nouveau paysage concurrentiel pour les supermarchés traditionnels et les grands détaillants.

En conséquence, Grupo Bimbo et d’autres producteurs sont de plus en plus dépendants d’un petit nombre de clients pour le volume des ventes et les canaux de mise à disposition de leurs produits aux consommateurs sont de plus en plus limités.