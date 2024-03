Bijoux en or: la Chine déloge l’Inde de la première place

La Chine est redevenue le pays où la consommation de bijoux en or est la plus élevée, avec une augmentation de 10% d’une année sur l’autre pour atteindre 630 tonnes en 2023.

En revanche, la consommation correspondante de l’Inde a baissé de 6 % pour atteindre 562,3 tonnes.

Ensemble, ces deux pays représentent 57% de la demande mondiale de bijoux en or en 2023, soit une légère hausse par rapport aux 56% de l’année précédente.

Historiquement, la demande de bijoux représente la plus grande part de la demande totale d’or. À la fin de l’année 2017, le total estimé des réserves d’or en surface s’élevait à 6,1 milliards d’onces, et environ la moitié du total estimé a été utilisée dans la bijouterie.

VanEck Merk Gold Trust explique que la motivation derrière la demande de bijoux en or diffère selon les régions du monde.

Dans les pays développés, les bijoux en or sont principalement achetés à des fins ornementales, tandis que dans les pays en développement, les bijoux en or sont également utilisés comme réserve de valeur.

L’Inde, l’Asie de l’Est (à l’exclusion du Japon) et le Moyen-Orient sont les principaux marchés de bijoux en or en termes de volume dans les pays en développement.

Les bijoux en or font généralement l’objet d’un trafic plus important et leur prix reflète plus fidèlement la valeur de l’or dans ces régions que dans les pays développés.

La consommation mondiale de bijoux a légèrement augmenté en 2023, grâce à une croissance de 10% de la consommation chinoise suite à la suppression des restrictions Covid-19 dans le pays.

Cette hausse a été partiellement compensée par une réduction de la consommation indienne, qui a été affectée par l’affaiblissement de la monnaie locale.

Selon le World Gold Council, la consommation mondiale totale de bijoux en or s’élèvera à 2,092.6 tonnes en 2023.

Par ailleurs, la demande d’or pour la technologie, l’électronique et d’autres utilisations industrielles a chuté de 3% en 2023, en partie à cause d’un environnement économique difficile.

