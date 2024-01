Balance commerciale du Mexique en 2023

Au cours de l’année 2023, la balance commerciale des produits du Mexique a affiché un déficit de 5,464 milliards USD, à comparer avec un déficit de 26,879 milliards USD observé en 2022.

La balance commerciale est un terme économique qui désigne la différence entre la valeur des exportations et des importations de biens et de services d’un pays au cours d’une période donnée, généralement une année.

En ce qui concerne le commerce des produits de base, la diminution du solde déficitaire entre 2022 et 2023 s’explique par une augmentation de l’excédent de la balance non pétrolière -de 8,263 millions USD en 2022 à 13,073 millions USD en 2023- et une réduction du déficit de la balance pétrolière -de 35,142 millions USD en 2022 à 18 ,536 millions USD en 2023.

À prendre en compte : la balance commerciale peut influencer la santé économique d’un pays et affecter des facteurs tels que le taux de change, les investissements étrangers et l’accumulation de réserves internationales.

Cependant, il est important de prendre en compte d’autres aspects de la balance courante, tels que les flux de services, les transferts et les flux de capitaux, afin d’obtenir une image complète de la situation économique d’un pays.

Balance commerciale

En 2022, le compte courant du Mexique a enregistré un déficit de 13,4 milliards de dollars, soit 0,9 % du PIB, contre un déficit de 8,2 milliards de dollars, soit 0,6% du PIB, en 2021.

L’augmentation du déficit du compte courant est principalement due à un déficit plus important de la balance commerciale pétrolière et à un excédent plus faible de la balance commerciale non pétrolière, partiellement compensés par des entrées plus importantes d’envois de fonds et de revenus liés aux voyages.

Le compte courant est l’un des principaux comptes de la balance des paiements d’un pays et représente l’enregistrement systématique de toutes les transactions économiques que le pays effectue avec le reste du monde au cours d’une période donnée.

Le compte courant est divisé en plusieurs sous-comptes, notamment.

La balance commerciale: ce sous-compte enregistre les transactions sur les biens et les services. Si les exportations dépassent les importations, il y a un excédent commercial; dans le cas contraire, il y a un déficit.

Revenus primaires: ils comprennent les flux de revenus générés par les investissements, tels que les revenus d’investissements directs et les revenus d’investissements étrangers.

Revenu secondaire: enregistre les transferts d’argent qui ne sont pas liés à l’achat ou à la vente de biens et de services. Il peut s’agir de transferts publics, d’envois de fonds et de subventions.

Balance des services: outre les biens matériels, ce sous-compte concerne les services immatériels, tels que le tourisme, les transports, les services financiers, les assurances, etc.