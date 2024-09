As três fábricas da Ternium no México e seus novos investimentos

Com as três fábricas da Ternium no México já em operação nos estados de Veracruz e Monterrey, a empresa está seguindo um plano de investimento de US$ 3,5 bilhões no país.

Em fevereiro de 2023, a Ternium anunciou que investiria US$ 2,4 bilhões em uma nova fábrica no centro industrial Pesqueria da Ternium para produzir placas, entre outros itens.

Os novos investimentos da Ternium no México não foram claramente especificados.

Em fevereiro passado, o Ministério da Economia fez referência a vários anúncios de investimentos públicos, incluindo os US$ 1,945 bilhão da Ternium.

Mas esta semana a secretária de economia, Raquel Buenrostro, disse em uma entrevista ao El Economista que a empresa está investindo US$ 3,5 bilhões para expandir uma de suas fábricas no México.

Fábricas da Ternium no México

No México, a empresa tem uma fábrica de produção de tubos sem costura totalmente integrada, uma fábrica de roscas e uma fábrica de acessórios para tubos.

No México, sua fábrica de produção de tubos sem costura totalmente integrada está localizada perto das principais operações de exploração e perfuração da Pemex, a aproximadamente 13 quilômetros do porto de Veracruz.

A fábrica está situada em um terreno de 650 hectares. Dentro dessa área, ela conta com duas usinas de tubos de aço sem costura de alta tecnologia. A capacidade de produção anual instalada é impressionante. Aproximadamente 1 milhão e 230 mil toneladas de tubos de aço sem costura são produzidas, com diâmetros que variam de 2 a 20 polegadas. Além disso, a fábrica produz também 1 milhão e 200 mil toneladas de barras de aço.

A unidade de Veracruz é composta por:

Uma usina de aço, incluindo forno elétrico a arco.

Um laminador contínuo.

Uma planta de trefilação a frio.

Um laminador com tecnologia de acabamento superior (23/8 a 7 polegadas).

Um laminador de tubos peregrinos.

Seis linhas de acabamento, incluindo linhas de tratamento térmico, viradores e equipamentos de rosqueamento e inspeção.

Um centro de produção de componentes automotivos.

Em Veracruz, a Ternium possui uma planta de rosqueamento. Esta planta está localizada próxima à sua unidade de produção de tubos sem costura. A instalação é totalmente integrada e produz conexões e acessórios de alta qualidade.

Além disso, a empresa opera uma fábrica adquirida perto de Monterrey. Esta unidade é dedicada à produção de conexões soldáveis. Sua capacidade de produção anual é de aproximadamente 15.000 toneladas.