As tarifas sobre autopeças importadas para os Estados Unidos estão aumentando

As empresas aumentaram as tarifas sobre autopeças importadas do México e do Canadá para os Estados Unidos.

Desse total de compras no exterior dos dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, 7,5% foram tarifadas em 2018 e essa proporção subiu para 20,5% em 2023.

Tarifas automotivas

Ano após ano, a tendência foi a seguinte, de acordo com o Representante de Comércio dos EUA (USTR):

2018: 7,5 por cento.

2019: 9,3 por cento.

2020: 15 por cento.

2021: 17 por cento.

2022: 19,2 por cento.

2023: 20,5 por cento.

Autopeças importadas

O setor automotivo é um dos mais integrados nas cadeias de valor da América do Norte.

Em 2023, os Estados Unidos importaram US$ 76,982 bilhões em peças automotivas do México e US$ 19,933 bilhões do Canadá.

Juntos, o México e o Canadá responderam por 52,5% do total das importações de autopeças dos EUA naquele ano.

Entre os produtos mais exportados do México estavam peças de carroceria, motores a diesel e volantes.

Quanto à porcentagem de veículos para os quais foram pagas tarifas para entrar nos Estados Unidos, ela aumentou de 0,2% em 2018 para 8,2% em 2023, com a seguinte tendência:

2018: 0,2 por cento.

2019: 0,5 por cento.

2020: 2,6 por cento.

2021: 5,8 por cento.

2022: 7,8 por cento.

2023: 8,2 por cento.

Desde 2020, a economia global e o setor automotivo têm enfrentado grandes desafios. Isso inclui eventos macroeconômicos que criaram condições difíceis. Por exemplo, a escassez de chips semicondutores e outros componentes tem sido um problema importante.

Além disso, os altos níveis de inflação nas matérias-primas e na mão de obra complicaram a situação. Isso é agravado pelas taxas de juros mais altas e pela escassez de mão de obra e energia em alguns mercados.

Do terceiro trimestre de 2023 ao quarto trimestre de 2023, o setor automotivo passou por greves trabalhistas e outras interrupções em várias fábricas dos EUA. Esses eventos tiveram um impacto negativo sobre o setor durante esse período.