As negociações atípicas de Donald Trump: NAFTA e T-MEC

Qual é a característica constante das negociações atípicas de Donald Trump, agora presidente eleito dos Estados Unidos?

A primeira coisa que se destaca é que ele misturou o que se pode chamar de maçãs e laranjas, ou seja, por exemplo, questões comerciais com questões de migração ou tráfico de drogas.

Antes dele, as negociações históricas dos acordos norte-americanos eram subdivididas de tal forma que apenas cada área era discutida separadamente. Cada área temática era fechada de forma independente. Ao mesmo tempo, porém, prevalecia a máxima: nada está fechado até que tudo esteja fechado.

Negociações atípicas de Donald Trump

Roberta Lajous, embaixadora-geral do México, lembrou que o México tradicionalmente busca negociações compartimentadas, especialmente com os Estados Unidos, com quem costumam ser complexas.

“Vamos ver comércio com comércio e nada mais, migração com migração e nada mais, meio ambiente com meio ambiente e nada mais de fronteira”, disse ela.

Em sua recente campanha, Trump ameaçou impor impostos de importação como uma ferramenta fundamental para atingir as metas políticas dos EUA.

Aumento das tarifas

Sua proposta incluía uma tarifa universal de 10% a 20% sobre todas as importações de mercadorias para os EUA. Além disso, ele sugeriu uma tarifa especial de 60% sobre as importações de mercadorias da China, embora tenha dito posteriormente que seria um adicional de 10% sobre as tarifas que se aplicam à China atualmente.

Trump também levantou a possibilidade de impor tarifas adicionais em casos específicos. Por exemplo, contra importações de empresas que transferem sua produção para fora dos Estados Unidos. Outro caso seria a aplicação de tarifas sobre produtos mexicanos se o México não interromper o fluxo de migrantes para os Estados Unidos.

Em seu último dia de campanha, Trump disse que imporia uma tarifa de 25% sobre as importações americanas de produtos do México e do Canadá se os dois países não ajudassem a resolver efetivamente os problemas de migração e tráfico de drogas dos EUA.

Além disso, ele propôs a imposição de tarifas ainda mais altas sobre carros fabricados na China, mas montados no México. Isso também incluiria tarifas direcionadas a veículos elétricos importados, independentemente de sua origem.

Lajous é coautor, com Rafael Fernández de Castro, do recente livro Pender de un hilo, detrás de las negociaciones del T-MEC.

Desde sua negociação para mudar do NAFTA para o T-MEC, Trump usou a ameaça de tarifas mais altas e buscou resultados imediatos.

O novo livro de Lajous procura resumir toda a experiência de negociação para alcançar o T-MEC, especialmente em um momento interessante, quando Trump assumiu o cargo em seu primeiro mandato.