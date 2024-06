As lojas OXXO destacam-se pelas suas estratégias promocionais inovadoras destinadas a aumentar o tráfego e as vendas.

Em particular, estas lojas vendem artigos de grande consumo, como bebidas, snacks e cigarros, a preços competitivos.

Qual é a sua dimensão, a sua estratégia e a sua organização?

A FEMSA abriu 1.408 lojas OXXO líquidas no México, Colômbia, Chile e Peru durante 2023.

Lojas OXXO

O que se segue faz parte da estratégia da empresa:

A empresa tem a capacidade de implementar os seus planos de forma rentável devido à dimensão da cadeia de lojas OXXO.

A empresa trabalha com os seus fornecedores para desenvolver estratégias de venda, tais como promoções diferenciadas.

As suas estratégias de marketing e de promoção nacionais e locais são um gerador de vendas eficaz.

A organização aperfeiçoou a sua capacidade de executar promoções mistas (descontos em várias embalagens ou a venda de produtos complementares a um preço especial).

Também implementa promoções direccionadas para atrair novos clientes, alargando as ofertas na categoria de mercearia em determinadas lojas.

Em 31 de dezembro de 2023, existem 21.970 lojas OXXO no México, 411 lojas na Colômbia, 343 lojas no Chile e 142 no Peru.

Produtos

No México, 63% dos clientes das lojas OXXO têm entre 15 e 35 anos.

A cerveja, os cigarros, os refrigerantes e outras bebidas e snacks continuam a representar os principais produtos das suas vendas.

Anteriormente, as lojas OXXO no México apenas distribuíam marcas de cerveja produzidas e distribuídas pela Heineken México.

No entanto, após algumas modificações nos termos de sua relação comercial com a Heineken e sua nova relação comercial com o Grupo Modelo em 2019, a FEMSA agora vende as marcas de cerveja do Grupo Modelo em todo o México.

Líderes

Cerca de 23% das lojas OXXO no México têm como operadores líderes que são responsáveis por todos os aspectos da operação.

Os líderes de loja são comissionistas e não são empregados da FEMSA.

Cada líder de loja é o empregador legal do pessoal da loja, que normalmente consiste em seis pessoas por loja que não são funcionários da FEMSA.

A FEMSA investe constantemente no pessoal operacional de cada loja, com o objetivo de promover a fidelização, o serviço ao cliente, bem como a redução da rotação de pessoal nas lojas.