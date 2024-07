As importações de bens intermédios para o México aumentaram 1,3% de janeiro a maio de 2024 em relação ao mesmo período de 2023.Os bens de uso intermediário são usados na produção e passam por mudanças ou são integrados a outros bens para criar novos produtos.Em todo o ano de 2023, as importações de bens intermédios para o mercado mexicano totalizaram 452,891 mil milhões de dólares, uma queda de 4,9 por cento em relação a 2022, de acordo com dados do Banco do México.No México, são importados vários tipos de bens de utilização intermédia que são fundamentais para várias indústrias. Estes incluem componentes electrónicos e eléctricos, tais como semicondutores, circuitos integrados e equipamento de telecomunicações. Estes são essenciais tanto para a eletrónica de consumo como para a indústria automóvel, facilitando o avanço tecnológico e uma produção eficiente.

Importações de bens intermédios

Os produtos químicos e petroquímicos representam também um grupo importante destas importações. Incluem plásticos, resinas, fertilizantes, produtos farmacêuticos e químicos industriais, todos cruciais para várias aplicações industriais e comerciais no país, desde a indústria transformadora à agricultura e à saúde.Como foram as importações de bens de utilização intermédia para o México nos últimos cinco anos, em milhões de dólares?

2019: 352,847.

2020: 303,733.

2021: 403,151.

2022: 476,145.

2023: 452,891.

De acordo com os dados preliminares de 2023, as importações totais (excluindo serviços) para o México registaram uma diminuição de 1,0 por cento em comparação com 2022. Esta tendência foi impulsionada por um aumento de 3,1% nas importações não petrolíferas e uma notável diminuição de 30,2% nas importações de petróleo em comparação com o ano anterior. Dentro destas importações, os bens intermédios representaram 75,7%, os bens de consumo 14,6% e os bens de equipamento 9,7%.De acordo com os dados preliminares para 2023, as exportações totais do México (excluindo serviços) aumentaram 2,6 por cento em relação a 2022. Este aumento foi impulsionado principalmente por um aumento de 3,9 por cento nas exportações não petrolíferas e uma diminuição de 14,8 por cento nas exportações de petróleo em comparação com o ano anterior. Durante 2023, os maiores aumentos anuais nas exportações foram observados em equipamentos profissionais e científicos (20,6 por cento), produtos automotivos (13,2 por cento), ótica fotográfica e relógios (12,9 por cento), têxteis, vestuário e couro (1,8 por cento) e produtos químicos (1,0 por cento).