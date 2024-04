As compras de bens duradouros dependem mais do crédito: OMC

As compras de bens duradouros são mais dependentes do crédito, o que as torna mais vulneráveis às flutuações das taxas de juro.

Os bens duradouros têm uma vida útil mais longa, com uma maior capacidade de resistir ao desgaste, como os automóveis, o mobiliário, as máquinas de lavar roupa, os frigoríficos, os computadores e os televisores.

De acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC), em resposta à diminuição do consumo de produtos manufacturados, as empresas podem também adiar as despesas de investimento fixo em bens de capital.

Os estudos indicam que o investimento é a componente da procura interna com maior intensidade de importações (com um teor global de importações de cerca de 36%, em média), seguido das exportações e do consumo privado.

Bens duradouros

Há muito que se observa que as diferenças na composição do comércio de mercadorias e do PIB tendem a produzir flutuações mais fortes nesta composição do que no PIB, tornando o crescimento do comércio altamente «pró-cíclico».

Por outras palavras, o crescimento do comércio de mercadorias abranda mais do que o crescimento do PIB em períodos de contração económica, podendo mesmo tornar-se negativo, como foi o caso em 2023.

Pelo contrário, o comércio recupera de forma mais robusta do que a produção durante as fases de expansão, como aconteceu em 2010 e 2021.

Exportações e importações

De acordo com a OMC, a natureza altamente pró-cíclica do comércio pode ser atribuída à elevada percentagem de produtos manufacturados no comércio de mercadorias (63% em 2022) em comparação com o PIB (28% em 2022), que se baseia principalmente nos serviços.

O consumo de produtos manufacturados, em especial de bens duradouros e de bens de equipamento, é sensível ao rendimento disponível real e a factores cíclicos.

Quando o rendimento disponível real diminui, os consumidores preferem adiar a compra de bens duradouros, como veículos e electrodomésticos, que têm frequentemente um elevado teor de importações, em vez de adiar o consumo de serviços, em que o consumidor tem menos escolha (por exemplo, rendas, serviços médicos, etc.).