As 6 tendências do comércio mundial: UNCTAD

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) destacou seis tendências do comércio mundial.

De acordo com as Perspectivas Económicas para 2024 do Ministério das Finanças da Malásia, prevê-se que o comércio mundial aumente em 2024, juntamente com uma melhoria da atividade comercial nas economias avançadas e nas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento.

De acordo com as perspectivas da CNUCED divulgadas na terça-feira, o comércio mundial registará uma queda de 4,5% em termos anuais em 2023.

Tendências do comércio mundial

Crescimento económico positivo, mas com disparidades significativas

As previsões económicas mundiais permanecem estáveis, mas continuam a ser inferiores às médias históricas.

Além disso, persistem disparidades substanciais entre países e regiões em termos de perspectivas económicas projectadas para 2024.

Estas disparidades influenciarão os padrões comerciais.

Taxas de juro elevadas e enfraquecimento da produção industrial e comércio mundial

A atividade económica está a ser prejudicada pela persistência de taxas de juro elevadas em várias economias.

As últimas leituras do Índice de Gestores de Compras (PMI) para a China e os EUA sugerem uma perspetiva moderada para a produção industrial nos próximos meses.

Volatilidade dos preços dos produtos de base

A persistência de conflitos regionais e de tensões geopolíticas é suscetível de aumentar a incerteza nos mercados dos produtos de base.

Além disso, a importância crescente de garantir minerais essenciais para a transição energética deverá afetar os preços e contribuir ainda mais para a volatilidade do mercado destes produtos de base.

Alargamento das cadeias de abastecimento

O comércio global está a ser influenciado pela forma como as cadeias de abastecimento respondem às mudanças na política comercial e às tensões geopolíticas, com impactos notáveis observados nas ligações de abastecimento entre a China e os Estados Unidos.

As empresas de outras regiões, nomeadamente das economias da Ásia Oriental e do México, têm tido a oportunidade de se integrarem mais nas cadeias de abastecimento afectadas por preocupações geopolíticas.

Aumento dos subsídios e das medidas restritivas do comércio

O ressurgimento da política industrial e a urgência de cumprir os compromissos climáticos estão a impulsionar mudanças nas políticas comerciais, tanto sob a forma de tarifas como de medidas não pautais.

A utilização de medidas restritivas do comércio aumentou em 2023.

Prevê-se que estas políticas viradas para o interior impeçam o crescimento do comércio internacional.

Baixa procura de transporte em contentores e procura crescente de matérias-primas

Existe atualmente uma baixa procura de transporte marítimo de contentores, tal como refletido pelo desempenho desfasado do Shanghai Container Freight Rate Index.

Em contrapartida, o Baltic Dry Index registou uma tendência positiva no segundo semestre de 2023, indicando um aumento da procura mundial de mercadorias.