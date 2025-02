As 5 principais pontes ferroviárias de fronteira entre o México e os Estados Unidos

A travessia Laredo-Nuevo Laredo está em primeiro lugar entre as principais pontes ferroviárias de fronteira entre o México e os Estados Unidos.

Entre os dois países, o comércio de mercadorias com um valor alfandegário de US$ 839,892 bilhões foi registrado em 2024, de acordo com dados do Departamento de Transportes.

Desse montante, 334,041 bilhões de dólares corresponderam a exportações dos EUA e 505,851 bilhões de dólares a exportações mexicanas.

Pontes ferroviárias de fronteira

Em 17 de dezembro de 2024, a Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) anunciou a conclusão de uma nova ponte ferroviária internacional sobre o Rio Grande. Essa estrutura conecta Laredo, Texas, com Nuevo Laredo, Tamaulipas. Como resultado, a capacidade da CPKC de transportar cargas entre os Estados Unidos e o México mais que dobrará, de acordo com a empresa.

Em 2024, o comércio bilateral por meio do transporte ferroviário foi de 98.251 milhões de dólares. Desse montante, 63,932 bilhões foram exportações para os Estados Unidos e 34,319 bilhões foram vendas para o México.

Estas são as principais pontes de fronteira ferroviária entre os dois países e o comércio que passou por cada uma delas, em milhões de dólares:

Laredo, Texas-Nuevo Laredo, Tamaulipas : 46.396.

Eagle Pass, Texas-Piedras Negras, Coahuila : 32.563.

Nogales, Arizona-Nogales, Sonora : 8.693.

El Paso, Texas-Ciudad Juárez, Chihuahua : 6.974.

Brownsville, Texas-Matamoros, Tamaulipas: 2.778.

Consequentemente, a travessia Laredo, Texas-Nuevo Laredo, Tamaulipas foi responsável por 47,2% do total do comércio ferroviário EUA-México em 2024.

Logística

Em 2023, 73,26% da carga de comércio exterior do México foi transportada por fronteiras terrestres, enquanto os 26,74% restantes usaram portos. Essa predominância do tráfego terrestre destaca a forte conexão fronteiriça do México com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial.

Além disso, a alta participação do comércio terrestre reflete a integração econômica com os Estados Unidos e o Canadá. Essa relação é impulsionada por acordos como o Tratado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), que facilita o comércio na região.

As fronteiras de Nuevo Laredo e Piedras Negras respondem por 64,48% das importações e 71,83% das exportações terrestres. Esse alto volume de fluxos comerciais ressalta a importância estratégica dessas rotas para o comércio entre o México e os Estados Unidos.