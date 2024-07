As 3 acções de promoção do investimento no México

O Governo mexicano implementou três grandes acções de promoção do investimento no México nos últimos dois anos.Em 26 de julho de 2023, o México lançou a Janela Única para os Investidores, uma ferramenta concebida como um ponto de contacto único para prestar aconselhamento e segurança jurídica nos processos de investimento, bem como para minimizar a possibilidade de corrupção.No mesmo dia, o México criou também o Registo Único de Projectos de Investimento, um registo público eletrónico gratuito que visa facilitar a gestão de investimentos de, pelo menos, 100 milhões de dólares no país.Estas são as entradas de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no México:

2020: 28,2 mil milhões de dólares.

2021: 33,47 mil milhões de dólares.

2022: 36,32 mil milhões de dólares.

2023: 36,06 mil milhões de dólares.

Promoção do investimento no México

Como terceira ação, em setembro de 2022, o Ministério das Relações Exteriores e o escritório mexicano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresentaram um novo mecanismo.Este mecanismo é denominado Facilitação e Promoção de Investimentos no Exterior. O seu objetivo é reforçar as iniciativas do sector privado e dos governos locais.Além disso, visa ajudar a promover o estrangeiro e a atrair investimento estrangeiro. Também apoia as empresas internacionais na implementação dos seus projectos de investimento no México.

Regulamentos

A Lei do Investimento Estrangeiro do México cria um quadro jurídico para incentivar o investimento estrangeiro. Ao mesmo tempo, impõe algumas restrições limitadas.Por exemplo, permite que os investidores estrangeiros detenham 100% do capital de uma empresa mexicana, desde que sejam cumpridas determinadas condições.Além disso, a lei especifica quais as actividades económicas que estão reservadas apenas ao Estado ou aos investidores mexicanos. Estabelece também limites para o investimento estrangeiro em determinadas áreas, não podendo exceder 10, 25, 30% ou 49% sem a aprovação da Comissão de Investimento Estrangeiro.

Além disso, a Lei do Investimento Estrangeiro permite que investidores estrangeiros comprem títulos. Esses títulos são chamados de certificados de participação ordinária. Eles se baseiam em ações emitidas por empresas mexicanas.

Essas ações são negociadas na Bolsa de Valores Mexicana. Normalmente, estariam restritas aos investidores mexicanos. No entanto, isso é permitido, desde que certas condições sejam cumpridas.

Em maio de 2019, o ProMéxico, um fundo público que era anteriormente supervisionado pelo Ministério da Economia, foi dissolvido e o fundo transferiu as suas responsabilidades para o Ministério da Economia e o Ministério dos Negócios Estrangeiros.