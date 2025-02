As 20 principais alfândegas do México em termos de receita em 2024

Nuevo Laredo, Manzanillo e Veracruz foram os principais alfândegas do México em termos de receita, de acordo com dados da ANAM.

O sistema alfandegário é relevante porque o México está classificado como o nono maior exportador do mundo.

Em particular, o país precisa que sua alfândega opere com grande eficiência. Vários fatores exigem que isso aconteça. O país tem um grande território e uma população de mais de 130 milhões de habitantes. Além disso, enfrenta um alto fluxo de migrantes e drogas. Na área de cooperação, as ameaças terroristas aos Estados Unidos representam outro desafio.

As exportações contribuem significativamente para o PIB, enquanto as importações de insumos e componentes são essenciais para a produção de produtos acabados. A abertura comercial ajuda a controlar a inflação. Ao mesmo tempo, o controle alfandegário impede a entrada de mercadorias ilegais ou perigosas. Ele também protege a flora e a fauna, impedindo a propagação de doenças.

Principais alfândegas do México

As exportações de mercadorias do México aumentaram 4,1% em 2024, atingindo US$ 617.099,6 milhões. Por outro lado, as importações de mercadorias cresceram 4,5% ao ano, chegando a 625.311,8 milhões de dólares.

A seguir, uma classificação dos 20 principais escritórios alfandegários do México, considerando sua receita em 2024, em bilhões de dólares:

Nuevo Laredo: 200. Manzanillo: 172. Veracruz: 137. Lazaro Cardenas: 120. AIFA: 47. Ciudad Juarez: 46. Altamira: 44. Tuxpan: 38. AICM: 37. Puebla: 31. Reinosa: 30. Colômbia: 29. Matamoros: 28. Toluca: 26. Mazatlán: 22. Tijuana: 20. Progreso: 19. Guadalajara: 18. Mexicali: 15. Piedras Negras: 13.

Competitividade

A Câmara Americana de Comércio do México (Amcham México) propôs, em 2023, usar a Janela Única como um hub para consolidar informações digitais, de modo que, a partir daí, os dados fluiriam para os servidores do CBP, SAT e ANAM, evitando assim a duplicação de esforços e a triangulação de informações entre diferentes entidades.

Também foi sugerida a ampliação do horário de funcionamento de alguns pares alfandegários. A ideia é que a harmonização do horário de funcionamento de algumas alfândegas de fronteira (Tijuana-San Ysidro e/ou Otay-Otay Mesa; Ciudad Juárez-El Paso; Laredo-Nuevo Laredo e/ou Colombia-Guadalupe) poderia ser uma maneira relativamente simples e econômica de melhorar os fluxos transfronteiriços.

A Amcham reúne mais de 1.300 empresas de diferentes setores, representando 23% do PIB do México, 20% do investimento estrangeiro direto e empregando mais de 8,5 milhões de mexicanos direta e indiretamente.