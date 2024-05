Apoiar a economia circular na China

A China tomou uma série de medidas para apoiar a economia circular através do seu quadro jurídico, de acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Para começar, os Regulamentos de 2009 sobre a Administração da Recuperação e Eliminação de Resíduos Eléctricos e Electrónicos lançaram as bases de um sistema de gestão regulamentado para a recolha e eliminação de resíduos eléctricos e electrónicos.

Como resultado, os fabricantes de produtos listados contribuem com fundos que são depois utilizados para financiar empresas de eliminação de resíduos qualificadas.

No final de 2022, a China tinha 109 empresas de eliminação de resíduos qualificadas.

Estas empresas tinham então uma capacidade de processamento anual de 160 milhões de unidades de resíduos electrónicos.

A economia circular minimiza os resíduos e faz uma utilização mais eficiente dos recursos.

Apoiar a economia circular

Desde 2008, a China considera o desenvolvimento da economia circular um importante pilar estratégico para o seu desenvolvimento económico e social.

Em 2021, incluiu também a economia circular entre as 10 principais medidas para atingir o pico das emissões de carbono.

A China estabeleceu um quadro jurídico relativamente abrangente para apoiar a economia circular e fez progressos significativos neste domínio, o que contribuiu positivamente para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Orientações

Na análise deste modelo económico pelo Secretariado da OMC, as medidas adoptadas pelos seus constituintes foram identificadas por atividade/objetivo da economia circular, nomeadamente:

Melhorar a transparência relativamente à composição dos materiais.

Reduzir o consumo de recursos e a produção de resíduos.

Incentivar o desenvolvimento de tecnologia e investigação no âmbito da circularidade.

Apoiar práticas de reparação e refabricação.

Promover a utilização de bio-ciclos e de materiais sustentáveis

Incentivar a substituição de recursos não renováveis.

Incentivar a reutilização e a reciclagem.

Gerir substâncias e resíduos perigosos de forma ambientalmente correcta.

Facilitar a conversão de resíduos em energia.

OMC

A contribuição do comércio para a economia circular está na vanguarda dos debates dos membros da OMC.

Em 2021, os membros acordaram em identificar e compilar as melhores práticas e explorar as possibilidades de medidas voluntárias e parcerias para garantir que o comércio e as políticas comerciais apoiam e contribuem para a realização de uma economia regenerativa mais eficiente em termos de recursos.