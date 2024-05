As licenças da Conver e a queda das vendas de balões

A Convertidora Industrial (Conver) registou uma queda anual de 15,2% nas suas vendas de balões metalizados em 2023, para 975 milhões de pesos.

Quais são as características dos balões metalizados? São normalmente feitos de folha de alumínio com um aspeto brilhante e retêm melhor o ar ou o hélio do que os balões de látex normais.

Depois de atingir P1,582 mil milhões em 2021 neste mesmo segmento, as vendas da Conver diminuíram 27,3% em 2022, para P1,15 mil milhões.

Que licenças é que a empresa paga para a sua produção de balões?

A Convertidora Industrial obtém licenças por períodos de um a três anos, com possibilidade de renovação.

Estas empresas incluem a Walt Disney Consumers Products, a Warner Brothers Home Video Mexico e a Tycoon Enterprises (Nintendo).

A Conver possui licenças no México e na América Latina de:

Warner Brothers (México).

Pink Fong (México).

Miffy (México).

Fulanitos (México).

Conver

Incorporada em Etzatlan, Jalisco, a Convertidora Industrial fabrica e vende balões impressos de polietileno e polipropileno e embalagens flexíveis.

Com as preocupações sobre as questões ambientais que a Terra enfrenta, alguns fabricantes de balões estão a utilizar opções mais sustentáveis em termos de materiais e processos de fabrico, tais como balões biodegradáveis ou balões feitos de materiais reciclados.

No que se refere ao licenciamento, a Warner Brothers concede uma variedade de licenças para a utilização das suas propriedades intelectuais numa vasta gama de produtos e projectos.

Para a indústria dos balões, licencia impressões baseadas nos seus franchises e personagens.

Em troca destas licenças, a empresa tem de pagar royalties que, normalmente, variam entre 12 e 14% das vendas totais de balões ao abrigo da licença em questão.

A empresa estima que o mercado global de balões seja avaliado em mais de US$ 225 milhões por ano.

Quem é a Convertidora Industrial?