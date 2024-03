Aplicação do imposto sobre o comércio internacional do México

O programa anual de tributação do comércio internacional do México está centrado no aumento da cobrança de receitas através da automatização e do desenvolvimento de modelos de dados para melhorar e racionalizar os processos.

Em 2023, a cobrança de receitas de acções de execução implementadas na área do comércio internacional aumentou 21,867 milhões de pesos (27% em termos reais), em comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com os dados do Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP), a cobrança de receitas ascendeu a 86 046 milhões de pesos.

Comércio internacional

Ao mesmo tempo, em 2023, o governo mexicano realizou 427 revisões, das quais 522 Procedimentos Administrativos em Matéria Aduaneira (PAMAS) foram iniciados com um valor aproximado de 6.071 milhões de pesos.

Os PAMAS executados derivaram de visitas domiciliares aprofundadas e rápidas (Art. 42, Seções III e V do Código Fiscal Federal), verificações de mercadorias estrangeiras em transporte e verificações de veículos estrangeiros em trânsito por não comprovarem a importação legal, permanência ou posse das mercadorias em território nacional, como ações para inibir o comércio informal.

Alfândegas

Com o objetivo de melhorar a cobrança de impostos, facilitar o comércio, aumentar a eficiência dos serviços aduaneiros e de inspeção e reforçar a segurança nacional, o decreto que cria a Agência Nacional das Alfândegas do México (ANAM) como um órgão administrativo desconcentrado do Ministério das Finanças e do Crédito Público foi publicado no Diário Oficial em 14 de julho de 2021.

Este decreto dota a Agência Nacional das Alfândegas do México de capacidades técnicas e operacionais, autonomia administrativa e de gestão, e confere à agência o estatuto de autoridade fiscal e aduaneira e poderes para emitir decisões.