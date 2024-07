Annonces d’investissement au Mexique

Au Mexique, 143 annonces d’investissement du secteur privé pour un montant de 45,464 millions de dollars ont été recensées au cours du premier semestre de l’année. Voici les 10 secteurs ayant fait l’objet du plus grand nombre d’annonces d’investissement selon le Ministère de l’économie:

Industrie manufacturière (24,236 millions de dollars).

Commerce (6,874 millions de dollars).

Transport (5,133 millions de dollars).

Les médias (4,963 millions de dollars).

Construction (2,085 millions de dollars).

Énergie (1,330 millions de dollars).

Immobilier (400 millions de dollars).

Services (394 millions de dollars).

Agriculture (39 millions de dollars).

Hébergement temporaire (9 millions de dollars).

Annonces d’investissement

Le 19 janvier 2024, une réunion a été organisée au Forum économique de Davos pour promouvoir le Mexique comme destination prioritaire d’investissement et mettre en avant la stratégie du gouvernement pour encourager la relocalisation d’entreprises étrangères au Mexique.Puis, le 14 mai 2024, le ministère de l’Économie a indiqué qu’au cours du premier trimestre 2024, les investissements directs étrangers (IDE) au Mexique se sont élevés à 20,3 milliards, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023 de 18,6 milliards de dollars. Sur le total des IDE enregistrés, 42% sont concentrés dans le secteur manufacturier, principalement dans les équipements de transport, les boissons et le tabac, l’alimentation, les produits chimiques, les métaux, les plastiques et le caoutchouc, les équipements de production d’énergie, les équipements informatiques et les industries du papier. Les IDE dans l’industrie manufacturière, l’équipement informatique et l’industrie du papier.