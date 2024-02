American Express: cartões emitidos e lucros 

Send an email

A American Express informou que seu volume de serviços de rede global processado (gastos com cartões American Express emitidos por terceiros) foi de US $ 220,5 bilhões em 2023, um aumento ano a ano de 2,8 por cento.

No final de 2023, a empresa tinha 61,0 milhões de cartões em vigor emitidos por terceiros em todo o mundo, 8 por cento a mais do que no final de 2022.

Com um crescimento de receita de 14,5 por cento ano a ano em 2023, para US $ 60,515 bilhões, a American Express é uma empresa multinacional de serviços financeiros com sede nos Estados Unidos.

American Express

A empresa é mais conhecida pelos seus negócios de cartões de crédito, cartões de débito e cheques de viagem.

O seu lucro líquido também cresceu a uma taxa anual de 11,4% para 8.374 milhões de dólares em 2023.

A empresa opera uma rede de pagamentos através da qual estabelece e mantém relações com bancos terceiros e outras instituições em aproximadamente 110 países e territórios, licenciando a marca American Express e expandindo o alcance da sua rede global.

Estes parceiros de rede estão licenciados para emitir cartões com a marca American Express na moeda local nos seus países e/ou atuar como comerciantes adquirentes para comerciantes locais na sua rede.

Serviços

A American Express operava uma rede de pagamentos com bancos externos e outras instituições em aproximadamente 110 países e territórios no final de 2023, mais 7 em comparação com o ano anterior.

Os seus vários produtos e serviços são oferecidos globalmente a diversos grupos de clientes através de uma variedade de canais, incluindo aplicações online e móveis, marketing de afiliados, programas de referência de clientes, fornecedores de serviços terceiros e parceiros comerciais, correio direto, telefone, equipas de vendas internas e serviços directos.

A empresa está principalmente envolvida em actividades que compreendem quatro segmentos operacionais relatáveis: US Consumer Services (USCS), Commercial Services (CS), International Card Services (ICS) e Global Merchant and Network Services (GMNS).

As funções corporativas e algumas outras actividades estão incluídas em Corporate and Other.

Embora a American Express seja amplamente aceite, pode não ser tão universalmente aceite como a Visa ou a Mastercard, particularmente em determinadas regiões ou em empresas mais pequenas.