American Express: cartes émises et bénéfices 

American Express a déclaré que le volume de ses services de réseau mondiaux traités (dépenses liées aux cartes American Express émises par des tiers) s’élevait à 220,5 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 2,8% en glissement annuel.

À la fin de 2023, la société comptait 61 millions de cartes en vigueur émises par des tiers dans le monde entier, soit 8% de plus qu’à la fin de 2022.

Avec une croissance des revenus de 14,5% en glissement annuel en 2023, à 60,515 milliards de dollars, American Express est une société multinationale de services financiers basée aux États-Unis.

American Express

La société est surtout connue pour ses activités liées aux cartes de crédit, aux cartes de paiement et aux chèques de voyage.

Son bénéfice net a également augmenté à un taux annuel de 11,4% pour atteindre 8,374 millions de dollars en 2023.

La société exploite un réseau de paiement qui lui permet d’établir et d’entretenir des relations avec des banques tierces et d’autres institutions dans environ 110 pays et territoires, de concéder des licences sur la marque American Express et d’étendre la portée de son réseau mondial.

Ces partenaires du réseau sont autorisés à émettre des cartes American Express dans la monnaie locale de leur pays et/ou à agir en tant que commerçants acquéreurs pour les commerçants locaux de leur réseau.

Pays

American Express exploite un réseau de paiement avec des banques externes et d’autres institutions dans environ 110 pays et territoires à la fin de 2023, soit 7 de plus par rapport à l’année précédente.

Ses différents produits et services sont proposés à l’échelle mondiale à divers groupes de clients par le biais d’une variété de canaux, y compris les applications en ligne et mobiles, le marketing d’affiliation, les programmes de recommandation des clients, les fournisseurs de services tiers et les partenaires commerciaux, le courrier direct, le téléphone, les équipes de vente internes et les services directs.

La société est principalement engagée dans des activités comprenant quatre secteurs d’exploitation à déclarer: US Consumer Services (USCS), Commercial Services (CS), International Card Services (ICS) et Global Merchant and Network Services (GMNS).

Les fonctions centrales et certaines autres activités sont incluses dans le secteur «Corporate et autres».

Bien qu’American Express soit largement acceptée, elle peut ne pas l’être autant que Visa ou Mastercard, en particulier dans certaines régions ou dans les petites entreprises.