Alsea: Mercado de fast food no México

A Alsea, empresa que opera e franqueia marcas conhecidas de restaurantes, destacou as oportunidades no mercado de fast food no México.

Normalmente, os diversos pontos de venda de fast food, lanchonetes e estabelecimentos de alimentação atendem 35% da população mexicana nas faixas socioeconômicas A/B, C+ e C, segundo estimativas da Alsea.

Entre o portfólio de marcas que opera e franqueia estão:

Burger King.

Starbucks .

Italianni’s.

Domino’s Pizza.

California Pizza Kitchen.

P.F. Chang’s.

Chili’s Grill & Bar.

The Cheesecake Factory.

Vips.

Alsea

Esta empresa considera que o grande número de estabelecimentos informais/de rua serve tipicamente 40% da população dos escalões socioeconómicos D+ e D, devido a restrições de rendimento disponível.

Consequentemente, é difícil para esta percentagem da população aceder a outros tipos de estabelecimentos de fast food, casual ou cafetaria.

Dados demográficos

Seguem-se algumas das características demográficas do México:

Em média, a população mexicana tem aproximadamente 29 anos de idade.

A maioria da população mexicana reside em áreas urbanas: as 59 principais cidades do México representam 54% da população mexicana.

O México tem 61 milhões de pessoas economicamente activas, segundo o Inegi, com dados de 2023.

Verifica-se um aumento da proporção de idosos devido ao envelhecimento da população e uma diminuição da proporção de crianças: a população com mais de 15 anos de idade representa 87% da população total do país.

O sector da restauração destina-se principalmente a jovens e adultos que, por gosto ou necessidade, precisam de consumir alimentos fora de casa.

Fast food

Tendo em conta o que precede, a Alsea acredita que o sector dos serviços alimentares no México tem um mercado altamente propenso a consumir o tipo de alimentos e serviços que a empresa oferece no seu portfólio de negócios diversificado.

Além disso, a Alsea prevê que beneficiará das actuais tendências sociais e demográficas que prevêem uma diminuição do sector informal, um crescimento da classe média e um aumento do poder de compra da população em geral.

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa tinha 4.622 unidades, das quais 3.552 são corporativas e 1.070 são sub-franquias.