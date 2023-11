Alibaba e JD: avaliação das acções

As empresas tecnológicas Alibaba e JD ainda não recuperaram as suas avaliações de acções de 2019 a outubro de 2023.

A JD é uma empresa de comércio eletrónico, um dos principais retalhistas online B2C da China e um fornecedor líder de serviços e tecnologia baseados na cadeia de abastecimento.

Esta empresa gerou receitas líquidas totais de RMB951,6 mil milhões e RMB1,046,2 mil milhões (USD151,7 mil milhões) em 2021 e 2022, respetivamente.

A empresa também registou um prejuízo líquido de 4,5 mil milhões de RMB e um lucro líquido de 9,7 mil milhões de RMB (1,4 mil milhões de dólares) em 2021 e 2022, por esta ordem.

Por sua vez, o Alibaba Group é uma empresa chinesa especializada em comércio eletrónico, retalho, Internet e tecnologia.

Nos últimos 20 anos, aproveitámos duas oportunidades históricas: o comércio eletrónico na Internet centrada no consumidor da China e a computação em nuvem na Internet industrial da China.

No contexto, a Comissão de Análise Económica e de Segurança EUA-China (USCC) indicou que os regulamentos recentes mantêm uma supervisão governamental rigorosa na China, em especial por parte do Banco Popular da China e da Administração do Ciberespaço da China (CAC), que foram autorizados a acompanhar de perto e a analisar as funções e as práticas comerciais de empresas tecnológicas proeminentes.

Por exemplo, os braços fintech associados do Ant Group e da JD foram forçados a reestruturar-se como sociedades gestoras de participações financeiras, impondo novos requisitos de capital regulamentar a cada empresa e colocando ambas as operações de tecnologia financeira diretamente sob a supervisão do Banco Popular da China.

Noutra medida de utilização dos seus poderes para controlar as principais empresas tecnológicas, o Banco Popular da China multou o Ant Group em 982 milhões de dólares (7,12 mil milhões de RMB) em julho de 2023 por uma série de violações, incluindo o que o Banco Popular da China determinou serem violações da governação empresarial e das leis de proteção dos consumidores financeiros.