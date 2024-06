Aeroporto de Toluca: desvantagem face à inércia do AICM e da AIFA

O aeroporto de Toluca tem a desvantagem da sinergia esperada entre o Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM) e o Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA).

Entre os seus principais clientes estão as companhias aéreas Volaris e VivaAerobus.

Este aeroporto registou 10.237 operações comerciais em 2023, um aumento anual de 146 por cento.

Ao mesmo tempo, 1.414.164 passageiros comerciais foram tratados, 927.433 passageiros a mais do que em 2022.

Aeroporto de Toluca

O governo federal anunciou uma nova rede aeroportuária composta por AICM, AIFA e o terminal aéreo da capital do estado do México.

“No entanto, e tendo em conta que o esquema proposto pelo governo federal entrará em funcionamento no futuro, a localização geográfica de dois aeroportos é totalmente oposta à de Toluca e que a rede proposta inclui o Aeroporto de Toluca, este esquema de operação conjunta de aeroportos pode afetar negativamente a procura das companhias aéreas no Aeroporto de Toluca”, afirmou a empresa Aleatica.

A Aleatica tem uma participação indireta de 49% na Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), a concessionária do terminal.

O Governo do Estado do México e a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) detêm os restantes 51%.

O Aeroporto Internacional de Toluca continua a representar uma oportunidade de crescimento aeroportuário na área metropolitana da Cidade do México.

No entanto, os resultados operacionais do aeroporto podem ser afectados por decisões tomadas pelo governo federal relativamente a planos para melhorar e expandir o AICM, bem como a construção do AIFA.

O AIFA está localizado no município de Zumpango, no Estado do México,

Novos voos

Nenhum dos contratos celebrados entre o co-investimento AMAIT e as companhias aéreas (clientes) obriga estas últimas a continuar a operar no aeroporto internacional de Toluca.

Tal como a maioria dos aeroportos, a exploração da aerogare da capital do Estado do México depende em grande medida do Estado federal para a prestação de serviços como o combustível para aviões, o controlo do tráfego aéreo, as taxas aeroportuárias e os serviços de imigração e aduaneiros para os passageiros internacionais.