Acuerdos en la OMC sobre IED, pesca y comercio electrónico: negociaciones

Acuerdos en la OMC sobre Inversión Extranjera Directa (IED), pesca y comercio electrónico serán parte de las negociaciones y acuerdos entre los 164 miembros de ese organismo en la Décimo Tercera Conferencia Ministerial de la OMC (MC13) en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Para empezar, los ministros que representan a 123 miembros de la OMC emitieron este domingo una Declaración Ministerial Conjunta que marca la finalización del texto del Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo (IFD).

A diferencia de los acuerdos multilaterales, los acuerdos plurilaterales en el marco de la OMC son vinculantes sólo para aquellos miembros que los han aceptado.

El Acuerdo IFD otorga gran importancia a la mejora de la transparencia de las medidas de inversión, la racionalización y aceleración de los procedimientos administrativos y la ampliación de la cooperación y los esfuerzos centrados en la inversión sostenible.

Por otra parte, el acuerdo de pesca, sujeto a prolongadas conversaciones desde 2001, compromete a los miembros a frenar ciertos subsidios dañinos.

Fue notable por ser la única negociación multilateral actual dentro de la OMC y la primera en cubrir cuestiones de sostenibilidad.

Los miembros de la OMC han continuado las conversaciones sobre cuestiones clave que quedaron fuera del acuerdo, en particular los subsidios relacionados con la sobrepesca y el exceso de capacidad.

Acuerdos en la OMC

En junio de 2022, los miembros de la OMC adoptaron el texto del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca, que incluye varias disciplinas importantes, incluidas prohibiciones de subvenciones a buques u operadores dedicados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), subvenciones a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y subvenciones a la pesca en alta mar no regulada.

Entre los acuerdos de la OMC a negociarse en MC13, del del 26 al 29 de febrero, está también extender una moratoria sobre los aranceles al comercio electrónico y un paquete de respuestas de la OMC a las emergencias, que abarca la seguridad alimentaria, una exención del Programa Mundial de Alimentos de las restricciones a las exportaciones y respuestas a la pandemia relacionadas con la propiedad intelectual.

En MC13, los miembros enfrentan decisiones sobre cuestiones prioritarias que quedaron de la MC12, incluida la posibilidad de extender nuevamente la moratoria del comercio electrónico; y salvar las diferencias en la segunda fase de las conversaciones sobre pesca y agricultura.