Acordos da OMC sobre IDE, pescas e comércio eletrónico: negociações

Os acordos da OMC sobre investimento direto estrangeiro (IDE), pescas e comércio eletrónico farão parte das negociações e acordos entre os 164 membros da OMC na 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13) em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Para começar, os ministros que representam 123 membros da OMC emitiram no domingo uma declaração ministerial conjunta que assinala a finalização do texto do Acordo sobre a Facilitação do Investimento para o Desenvolvimento (IFD).

Ao contrário dos acordos multilaterais, os acordos plurilaterais no âmbito da OMC são vinculativos apenas para os membros que os aceitaram.

O Acordo DFI atribui grande importância à melhoria da transparência das medidas de investimento, à racionalização e aceleração dos procedimentos administrativos e ao alargamento da cooperação e dos esforços centrados no investimento sustentável.

Além disso, o acordo de pescas, objeto de conversações prolongadas desde 2001, compromete os membros a reduzir certos subsídios prejudiciais.

Foi notável por ser a única negociação multilateral em curso no âmbito da OMC e a primeira a abranger questões de sustentabilidade.

Os membros da OMC prosseguiram as conversações sobre questões fundamentais que ficaram de fora do acordo, nomeadamente os subsídios relacionados com a sobrepesca e a sobrecapacidade.

Acordos da OMC

Em junho de 2022, os membros da OMC adoptaram o texto do Acordo da OMC sobre Subsídios à Pesca, que inclui várias disciplinas importantes, incluindo proibições de subsídios a navios ou operadores envolvidos na pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN), subsídios a unidades populacionais sobreexploradas e subsídios à pesca não regulamentada no alto mar.

Entre os acordos da OMC que serão negociados na Cimeira de Copenhaga, de 26 a 29 de fevereiro, contam-se também a prorrogação de uma moratória sobre os direitos aduaneiros aplicáveis ao comércio eletrónico e um pacote de respostas da OMC a situações de emergência, que abrange a segurança alimentar, a isenção do Programa Alimentar Mundial das restrições à exportação e as respostas à pandemia relacionadas com a propriedade intelectual.

Na MC13, os membros terão de tomar decisões sobre questões prioritárias que ficaram pendentes na MC12, incluindo a possibilidade de prorrogar a moratória sobre o comércio eletrónico e de colmatar as divergências na segunda fase das negociações sobre pescas e agricultura.