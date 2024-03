ABB: revenus, investissements et emplois dans le domaine de la robotique

L’entreprise suisse ABB a augmenté ses revenus de 3,2 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars dans le domaine de la robotique et de l’automatisation discrète entre 2022 et 2023.

L’entreprise a également augmenté le nombre de ses employés de 10,700 à 11,300 pour la même comparaison.

En revanche, ses investissements dans ce domaine ont diminué, passant de 86 millions de dollars en 2022 à 71 millions de dollars en 2023.

Basé à Zurich, ABB opère dans les domaines de l’automatisation, de la numérisation industrielle, de l’électrification et de la robotique.

Le domaine d’activité Robotique et automatisation discrète fournit de la robotique et de l’automatisation de machines et d’usines, y compris des produits, des logiciels, des solutions et des services.

Les revenus sont générés à la fois par les ventes directes aux utilisateurs finaux et par les ventes indirectes, principalement par l’intermédiaire d’intégrateurs de systèmes et de constructeurs de machines.

Vos concurrents ? Ils varient en fonction de l’offre et comprennent des sociétés telles que Fanuc, Kuka, Yaskawa, Epson, Dürr, Stäubli, Universal Robots, Rockwell Automation, Siemens, Mitsubishi Electric et Beckhoff.

ABB

Les robots sont utilisés dans des activités ou des environnements qui peuvent être dangereux pour la santé et la sécurité des employés, tels que le levage répétitif ou pénible, les salles poussiéreuses, chaudes ou froides, ou les cabines de peinture, et peuvent aider les clients à faire face aux pénuries de main-d’œuvre.

Les solutions robotiques sont utilisées dans un large éventail de segments, depuis les fabricants d’équipements d’origine (OEM) automobiles, les fournisseurs automobiles, l’électronique, l’industrie générale, les biens de consommation, l’alimentation et les boissons, et l’automatisation des centres d’entreposage et de logistique.

En outre, ils sont de plus en plus utilisés dans les applications de service pour les soins des sciences de la vie, les restaurants et le commerce de détail.

Les applications robotiques typiques comprennent le soudage, la manutention, l’entretien des machines, l’usinage, la peinture, le tri, l’emballage, la palettisation et l’assemblage.

Dépenses d’investissement

Les principaux investissements en 2023 étaient principalement liés à l’expansion du siège nord-américain de la robotique et des installations de fabrication aux États-Unis, ainsi qu’à l’amélioration de la production dans la division robotique en Chine et dans la division automatisation des machines en Autriche.

En 2023, l’Europe représentait 55% des dépenses d’investissement, suivie des Amériques (24%) et de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique (21%).