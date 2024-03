A Universal Electronics reduz as suas operações no México

A Universal Electronics Inc. está a levar a cabo um programa de redução das suas operações no México com o objetivo de se tornar mais eficiente.

Com operações de fabrico em Monterrey, a empresa dedica-se à conceção e fabrico de produtos e soluções de controlo remoto e tecnologia doméstica inteligente na China, México, Vietname e Brasil.

A empresa avalia a sua pegada de fabrico global com base na sua estratégia de planeamento de fábrica a longo prazo para reduzir o risco da sua dependência de uma cadeia de fornecimento baseada na RPC e reduzir a sua capacidade de fabrico devido ao declínio da procura e a uma alteração na mistura dos seus produtos.

Como parte desta avaliação, a Universal Electronics abriu uma nova fábrica no Vietname, que iniciou as operações de fabrico em junho de 2023, após ter incorrido em custos de arranque no primeiro semestre de 2023.

Universal Electronics

Com esta fábrica no Vietname agora aberta e a cumprir os objectivos operacionais a curto prazo, com a expetativa de melhoria contínua, a empresa suspendeu as actividades de fabrico na sua fábrica no sudoeste da China em setembro de 2023 e concluiu substancialmente o seu encerramento.

A Universal Electronics está também a trabalhar no sentido de reduzir a sua fábrica no México devido ao declínio da procura no seu mercado norte-americano e à capacidade das suas instalações no Vietname para fornecer os seus clientes norte-americanos.

Como resultado destas decisões, a empresa registou encargos de imparidade de 7,7 milhões de dólares e indemnizações e outros encargos de reestruturação de 4,0 milhões de dólares durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Produtos

A empresa continua a avaliar as suas instalações no México como parte da sua estratégia de planeamento de fábrica a longo prazo.

Está atualmente a planear reduzir e otimizar as operações no México, mudando para uma instalação mais pequena e mais eficiente.

A empresa espera iniciar as operações nestas instalações reduzidas no segundo trimestre de 2024, o que poderá resultar num montante significativo de custos de indemnização e de mudança.

Atualmente, o seu portfólio inclui produtos de controlo universal compatíveis com as plataformas tvOS da Apple e AndroidTV da Google, concebidos para o mercado de distribuidores de programação de vídeo multicanal, que permitem aos assinantes aceder a canais por subscrição através de plataformas de streaming híbridas e OTT.