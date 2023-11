A Tyson Foods e o seu contencioso fiscal no México

A Tyson Foods enfrenta um litígio com o Ministério das Finanças e do Crédito Público do México (SHCP) relacionado com o pagamento de impostos sobre uma venda de activos em 2015.

Fundada nos EUA, a Tyson Foods é uma das maiores empresas alimentares do mundo e um líder reconhecido em proteínas, com receitas anuais em 30 de setembro de 2023 de 52,881 mil milhões de dólares, menos 0,8% em relação ao ano anterior, e perdas líquidas de 649 milhões de dólares em comparação com um lucro de 3,249 milhões de dólares no ano anterior.

Em dezembro de 2021, a empresa recebeu uma avaliação das autoridades fiscais mexicanas relacionada à venda em 2015 de suas participações acionárias diretas e indiretas em subsidiárias que mantinham operações no México.

Em 30 de setembro de 2023, o acordo totalizava aproximadamente US $ 488 milhões (MXN8.6bn), que inclui impostos, ajuste de inflação, juros e multas.

«Acreditamos que as afirmações feitas na carta de avaliação não têm mérito e defenderemos nossas posições através do processo de apelação administrativa e do litígio mexicano, se necessário», disse a empresa.

Tyson Foods

No exercício de 2014, a empresa anunciou o plano de vender suas operações no Brasil e no México para a JBS SA por US$ 575 milhões em dinheiro, menos dívidas e outros ajustes.

Como resultado, a Tyson Foods realizou um teste de imparidade e registou um encargo de imparidade de 39 milhões de dólares no quarto trimestre do exercício de 2014 relacionado com a nossa operação no Brasil.

A empresa concluiu a venda da operação no Brasil no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2015 e recebeu uma receita líquida de US$ 148 milhões, que incluiu capital de giro, ajustes de dívida líquida e caixa transferido.

A venda não resultou em ganhos ou perdas significativos, uma vez que o valor contábil da operação no Brasil se aproximava do valor de venda no momento da venda.

Separadamente, a empresa concluiu a venda da operação do México no quarto trimestre do exercício de 2015 e recebeu uma receita líquida de aproximadamente US$ 374 milhões, incluindo capital de giro, ajustes de dívida líquida e caixa transferido.

Como resultado da venda, registou um ganho antes de impostos de 161 milhões de dólares, que se reflectiu no Custo das Vendas nas suas Demonstrações Consolidadas de Resultados.