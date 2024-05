A produção de prata do México diminui nos últimos 3 anos

O México diminuiu sua produção de prata em 2022, 2023 e no primeiro trimestre de 2024, de acordo com dados do Inegi.

Esta é uma queda considerando o volume da produção mineira e metalúrgica do país.

Enquanto a produção de prata no México cresceu 9,6% em 2021, ela caiu 5,6% em 2022 e caiu 8,8% em 2023.

Isso reduziu a produção para 3,593 toneladas no último ano.

Produção de prata

A prata é um metal precioso com uma vasta gama de utilizações, desde a eletrónica, os catalisadores, a fotografia e a medicina, a joias, espelhos e ornamentos, a lingotes e moedas.

No primeiro trimestre de 2024, a produção mexicana deste metal foi de 948 toneladas, uma diminuição de 4% em relação ao mesmo período de 2023.

O México atingiu um pico de produção de 4.959 toneladas de prata em 2015.

História

Entre as várias civilizações pré-hispânicas que extraíram prata no que é hoje o México, os astecas obtiveram este metal precioso em Zacatecas e Taxco.

Depois, com a conquista espanhola do México no século XVI, registou-se uma exploração crescente dos metais preciosos.

Desde então, algumas das principais minas de prata do México foram: Mina de Fresnillo (Estado de Zacatecas), Mina de La Pitahaya (Estado de Sonora), Mina de Guanajuato (Estado de Guanajuato), Mina Real de Angeles (Estado de Zacatecas) e Mina La Valenciana (Estado de Guanajuato).

Leaders in silver production

Globally, Mexico was the leader in silver mining production in 2023, with 6,400 tons, according to estimates by the United States Geological Survey (USGS).

Other major producers were China (3,400 tons), Peru (3,100 tons), Chile (1,400 tons) and Poland (1,300 tons).

In sum, world silver mine production increased from 25,600 tons in 2022 to an estimated 26,000 tons in 2023.

Most of the silver product is sourced from mining where silver is not the main or primary product.

The Silver Institute, an international silver industry association, noted that by 2022 only about 28% of production came from so-called primary silver mines, where silver is the main source of revenue.