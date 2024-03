Send an email

Jóias de ouro: a China desaloja a Índia do primeiro lugar

A China recuperou a liderança como o país com o maior nível de consumo de jóias de ouro, com um aumento anual de 10% para 630 toneladas em 2023.

Em contrapartida, o consumo correspondente da Índia caiu 6% para 562,3 toneladas.

Juntas, estas duas nações representam 57% da procura global de jóias de ouro em 2023, ligeiramente acima dos 56% do ano anterior.

Historicamente, a procura de jóias tem representado a maior componente da procura total de ouro. No final de 2017, o total estimado de ouro armazenado acima do solo ascendia a 6,1 mil milhões de onças e aproximadamente metade do total estimado foi utilizado em joalharia.

O VanEck Merk Gold Trust explica que a motivação subjacente à procura de jóias de ouro difere nas diferentes regiões do mundo.

Nos países desenvolvidos, as jóias de ouro são compradas principalmente para fins ornamentais, enquanto no mundo em desenvolvimento, as jóias de ouro também têm sido utilizadas como reserva de valor.

A Índia, a Ásia Oriental (excluindo o Japão) e o Médio Oriente são os principais mercados de jóias de ouro, em volume, no mundo em desenvolvimento.

As jóias de ouro são geralmente mais traficadas e o preço reflecte melhor o valor do ouro nestas regiões do que nos países desenvolvidos.

O consumo global de jóias aumentou modestamente em 2023, e o aumento foi liderado por um crescimento de 10% no consumo chinês após a remoção das restrições da Covid-19 no país.

Isto foi parcialmente compensado por uma redução no consumo indiano, que foi afetado por um enfraquecimento da moeda local.

De acordo com o World Gold Council, o consumo total mundial de jóias de ouro ascendeu a 2.092,6 toneladas em 2023.

Por outro lado, a procura de ouro para tecnologia, eletrónica e outras utilizações industriais caiu 3% em 2023 devido, em parte, a um ambiente económico difícil.

