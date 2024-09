A produção de carne de frango do Brasil e o mercado mexicano

O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em produção de carne de frango e o México é o nono maior destino de exportação desse produto.

Perdendo apenas para os Estados Unidos (21 milhões de toneladas), o Brasil produziu 14,8 milhões de toneladas de carne de aves em 2023.

Mercado de carne de aves

Desse montante, o Brasil exportou 5,1 milhões de toneladas desse produto.

Em particular, os embarques para o México totalizaram 173.321 toneladas, um aumento de 23,5% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

México é um destino importante para as exportações brasileiras nesse setor. Isso se deve ao déficit comercial mexicano, à sua proximidade relativa e ao seu interesse em diversificar suas fontes externas, que estão concentradas nos Estados Unidos.

Produção de carne de frango

As vantagens do Brasil nesse setor incluem sua grande capacidade de produção, abertura para mercados internacionais e altos padrões sanitários.

Veja a seguir a tendência da produção de carne de aves no Brasil, em milhares de toneladas:

2018: 12,855.

2019: 13,245.

2020: 13,845.

2021: 14,329.

2022: 14,524.

2023: 14,833.

Mercado mexicano

A carne de frango é a carne mais consumida no México, tanto por seu preço mais baixo quanto por fazer parte de uma grande variedade de pratos tradicionais, como sopas, mole poblano, enchiladas, tinga e sopa de tortilha.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura (Sader), o México produziu 3 milhões e 888 mil toneladas de carne de frango em 2023, um aumento de 2,8% em relação a 2022.

Ao mesmo tempo, suas importações desse produto foram de 989.605 toneladas, um volume 11,4% maior em relação a 2022.

O México tem importado carne de frango do Brasil por meio de cotas unilaterais ou tarifas reduzidas, também unilateralmente. Isso foi feito para controlar a inflação no país.

No final de agosto, uma delegação de autoridades brasileiras, liderada pelo secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Serroni Perosa, e pelo secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, reuniu-se com autoridades mexicanas na Cidade do México. Um dos objetivos do Brasil era conseguir uma abertura permanente do mercado mexicano para a carne de frango.