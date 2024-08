Carne suína importada do Brasil para o México

Pela primeira vez, a carne suína importada do Brasil estará disponível para o mercado mexicano em 2023.

Essa abertura se deu por meio de um decreto emitido pelo governo mexicano em 19 de outubro de 2022, que entrou em vigor no dia seguinte.

Por meio desse decreto, o governo autorizou a isenção temporária de tarifas de importação para alguns produtos da “cesta básica”, incluindo carne suína, peixe, laticínios e milho.

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as importações mexicanas de carne suína importada do Brasil foram de 28.601 toneladas em 2023.

Esse volume é equivalente a 2,35% do total das exportações brasileiras desse produto para o mundo no ano passado.

Exportações brasileiras para o México

O Brasil foi o sexto maior exportador mundial de carne suína em 2023, com 2.631 milhões de dólares.

A Espanha ficou em primeiro lugar (6,766 milhões de dólares) e os Estados Unidos em segundo (6,049 milhões de dólares).

Carne suína importada

As importações mexicanas desse produto de todo o mundo foram de US$ 2.748 milhões em 2023, de acordo com estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

As fontes dessas importações, em milhões de dólares, estão detalhadas abaixo:

Importações de todo o mundo: 2.748.

Estados Unidos: 2.328 milhões.

Canadá : 353 milhões,

Brasil: 66 milhões.

Anteriormente, o México fazia importações marginais da Espanha e do Chile.

Produtos:

O decreto acima eliminou as tarifas sobre as seguintes calcificações de carne suína:

0203.11.01: Carcaças e meias-carcaças.

0203.12.01: Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados.

0203.19.99: Outros.

0203.21.01: Carcaças e meias-carcaças.

0203.22.01: Pernas, pás e seus pedaços, não desossados.

0203.29.99: Outros.

O México compra do exterior principalmente presuntos, pás e seus pedaços, não desossados.

Pelo menos nas últimas três décadas, a carne suína importada nunca teve origem no Brasil.

Portanto, os 66 milhões de dólares correspondentes a 2023 foram o valor dos primeiros embarques do Brasil para o México.

Por sua vez, os Estados Unidos continuaram sendo o fornecedor dominante nos últimos anos e, em 2023, seus embarques para o México bateram recordes.