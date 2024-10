A ponte internacional Pharr-Reynosa: comércio e logística

A Ponte Internacional Pharr-Reynosa é o terceiro maior porto terrestre dos Estados Unidos.

De acordo com Lilvette Santos, diretora de desenvolvimento econômico e comercial do Pharr EDC, essa ponte processa mais de US$ 46 bilhões em comércio exterior anualmente.

A cidade de Pharr está convenientemente localizada na interseção das rodovias 69C e 2.

Ela também oferece acesso conveniente à U.S. Route 83, a mais longa rodovia norte-sul do país.

Santos participou na quarta-feira do XXX Congresso Mexicano de Comércio Exterior, organizado pelo Comce, na cidade de Aguascalientes.

A ponte internacional Pharr-Reynosa

Pharr é um ponto de entrada estratégico para o comércio, com acesso aéreo, marítimo e terrestre a mercados internacionais e domésticos.

Sua localização estratégica, forte base de clientes e acesso direto às principais rodovias fazem de Pharr um dos pontos logísticos mais atraentes da região.

O Porto de Brownsville fica a aproximadamente 50 milhas a leste de Pharr. Ele atende o sul do Texas e grande parte do nordeste do México.

O Porto de Corpus Christi, que é o quinto maior porto dos Estados Unidos, fica a 150 milhas ao norte de Pharr. Ele lida com mais de 6.000 navios e mais de 80 milhões de toneladas de carga por ano.

Negócios

A City of Pharr TX Economic Development Corporation é uma organização 501(C) 3 sem fins lucrativos com o objetivo de facilitar a atração e a retenção de investimentos locais, nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento do turismo por meio de uma estratégia de marketing.

Sua extensão territorial é de 76,4 km2, localizada no coração do Vale do Rio Grande. Sua população é de 85.000 pessoas, das quais 90,7% são de língua espanhola ou latina.

Algumas das principais empresas que operam em Pharr são:

Bissell Homecare Inc.

DVS Solutions LLC

Emerson Tool Company

4 Front Engineered Solutions

Invacare

Corp.Kuehne + Nagel

Grupo USATetakawi-Offshore

Universal Metal Products

Sistema de Saúde do Sul do Texas

Farmer Best International

A população do Rio Grande Valley é de cerca de 1,4 milhão, sendo que o condado de Hidalgo tem a maior população, com 888.367 habitantes.

90,1% das residências têm um computador; 88,3% usam um computador e a Internet.

A taxa média de desemprego é de 5,4% e a idade média da força de trabalho é de 29 a 32 anos.