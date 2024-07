Como é que surgiu a nomenclatura do Sistema Harmonizado? Os pontos seguintes estão relacionados com esta questão.De acordo com a ALADI, uma nomenclatura pautal é quando cada código e a sua descrição estão associados à tarifa que a mercadoria deve pagar quando passa pela alfândega.O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) surgiu da necessidade de uma linguagem comercial comum entre as nações. Desde o início do século XX, procurou-se criar um sistema único de classificação de mercadorias aceite internacionalmente para descrever e identificar com precisão os produtos.Quase todas as nomenclaturas pautais nacionais se baseiam no Sistema Harmonizado (SH), mantido pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA). De facto, os membros desta organização, a maioria dos quais são também membros da OMC, concordaram em utilizar o SH como nomenclatura internacional uniforme.

Nomenclatura do Sistema Harmonizado

O SH classifica os produtos em secções, capítulos, posições e subposições (códigos de 6 dígitos). Esta classificação está estruturada de forma lógica e baseia-se em regras e definições que garantem uma categorização uniforme.De acordo com a OMC, o SH foi desenvolvido como uma extensão das antigas posições de quatro dígitos da CCCN para subposições de 6 dígitos. Além disso, foi alterado em 1992, 1996, 2000, 2002 e 2007. Em resposta às necessidades nacionais, os membros subdividem frequentemente a nomenclatura SH de seis dígitos em mais pormenores (8, 10 ou mais dígitos) para a sua classificação aduaneira nacional.

Rubricas pautais

O resultado é uma grande variedade de códigos e descrições utilizados pelas alfândegas nacionais, como se pode ver nos quadros recapitulativos. No entanto, a maioria dos países utiliza menos de 10,000 posições pautais, o que representa menos do dobro do número internacional de 5,224 posições (SH 2002).

História

Em primeiro lugar, surgiram as Nomenclaturas de Genebra e de Bruxelas (BNB). Em seguida, foi criada a Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira (CCCN). Posteriormente, foi desenvolvido o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), que é utilizado atualmente.O SH é uma nomenclatura internacional polivalente. Foi originalmente criado pelo Conselho de Cooperação Aduaneira. Desde 1994, é mantido e gerido pela OMA. Além disso, é aceite por todos os países que são partes contratantes da “Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias”, assinada em 14 de junho de 1983.