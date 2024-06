Alfândegas electrónicas no Canadá: 100 estâncias

A partir do início de 2024, o Canadá oferece serviços de desalfandegamento de importações através da alfândegas electrónicas em 100 estâncias.

Este serviço da Agência dos Serviços de Fronteiras do Canadá (CBSA) é prestado em todos os principais portos de entrada no Canadá.

Os escritórios da CBSA nos principais portos oferecem um endereço de correio eletrónico e um serviço de carimbo digital que os importadores e os prestadores de serviços aduaneiros podem utilizar em vez de apresentarem pessoalmente determinados documentos em papel (incluindo o formulário B3-3).

Alfândegas electrónicas

De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), as alfândegas electrónicas, que foram testadas antes do início da pandemia de Covid-19, foram consideradas um instrumento eficaz para resolver algumas das dificuldades enfrentadas pelas estâncias aduaneiras durante a pandemia.

Consequentemente, a utilização das alfândegas electrónicas estendeu-se rapidamente a todos os portos de entrada, tendo sido formalizada como um processo permanente.

As exportações do Canadá sempre reflectiram a elevada dotação de recursos naturais do país.

Comércio externo

Entre as maiores economias exportadoras de produtos do mundo, o Canadá ocupava o décimo segundo lugar em 2023.

As suas vendas ao estrangeiro foram de 568 mil milhões de dólares, uma queda de 5% em relação ao ano anterior.

Em contrapartida, as importações canadianas de bens diminuíram 2% para 559 mil milhões de dólares.

O Canadá ficou assim em 13º lugar entre as principais economias importadoras do mundo.

Diversificação

Embora as exportações do Canadá se tenham diversificado ao longo do tempo, as matérias-primas continuam a ser uma parte importante das exportações do Canadá.

Em 2022, o aumento dos preços da energia fez com que as exportações de produtos de base energéticos representassem 27,2% das exportações de mercadorias do Canadá, seguidas pelos bens de consumo (11,4%) e pelos produtos minerais metálicos e não metálicos (11,0%).

Em conjunto, estas três componentes representaram 48,9 por cento do total das exportações de mercadorias em 2022.

O Canadá e os Estados Unidos são os parceiros comerciais mais importantes um do outro, o que reflecte a proximidade física dos dois países e a sua estreita relação económica e financeira.