A indústria do turismo do México: um impulso para a economia

A indústria do turismo do México está a consolidar-se como um dos seus principais motores económicos, atraindo visitantes de todo o mundo para os seus resorts e cidades coloniais.

Em 2023, o país recebeu cerca de 42,15 milhões de turistas internacionais, registando um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

De acordo com a Murano Global Investments, a indústria do turismo do México tem demonstrado fundamentos sólidos e consistentes ao longo dos anos.

A indústria do turismo do México

As suas ricas ofertas culturais e naturais são complementadas por infra-estruturas turísticas de qualidade superior e por uma excelente conetividade com mercados-chave como os Estados Unidos e o Canadá, facilitada por aeroportos bem ligados.

Apesar dos desafios, incluindo a pandemia de Covid-19 que afectou negativamente a indústria do turismo a nível mundial, o México demonstrou uma resiliência notável.

De facto, o país registou um dos declínios mais moderados entre os dez principais destinos turísticos do mundo.

Esta resiliência sublinha a força do sector do turismo mexicano e a sua capacidade de se adaptar a condições em mudança, mantendo a sua atratividade como um destino preferido tanto para viajantes internacionais como domésticos.

Restaurantes

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) informou que aproximadamente 675.000 estabelecimentos mexicanos foram registados na categoria de preparação de alimentos e bebidas em 2022, sublinhando a importância do sector dos serviços na economia do turismo.

Os principais intervenientes nesta vibrante indústria incluem empresas como a Alsea (proprietária de marcas como VIPS, Domino’s Pizza e Starbucks), Gigante (que inclui marcas como Shake Shack, Toks e Panda Express), Brinker (com Chili’s), Carso (proprietária da Sanborn’s) e DineBrands (responsável pela Applebee’s e IHOP).

Este panorama dinâmico não só reforça a posição do México como um destino turístico de renome mundial, como também impulsiona o desenvolvimento económico através de várias iniciativas e empresas no sector da hotelaria e dos serviços.

Oportunidades

Cancún tem sido consistentemente classificado como o destino turístico mais popular das Caraíbas, de acordo com dados do Banco Mundial, e uma das cidades mais visitadas do mundo.

O Ministério do Comércio acredita que os fornecedores norte-americanos desempenham um papel significativo, uma vez que as cadeias de hotéis e os restaurantes norte-americanos no México gozam de uma reputação entre os consumidores locais.