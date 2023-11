A concorrência do nearshoring não será fácil: Bárcena

A concorrência que se vai criar com o nearshoring no México, especialmente com os Estados Unidos, o Vietname e o Canadá, não será fácil, afirmou Alicia Bárcena, secretária dos Negócios Estrangeiros do México.

«Vai haver uma grande concorrência com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também estão a tentar atrair muitas empresas da Ásia-Pacífico e da Europa. E nós, no México, temos de aproveitar esta oportunidade, porque vai ser uma oportunidade breve que não vai ser fácil, se não soubermos como aproveitá-la», disse ela na inauguração do 29º Congresso Mexicano de Comércio Exterior na Cidade do México.

Nearshoring é definido como deslocalização próxima e refere-se à prática de transferir operações comerciais para um país próximo.

Estamos a coordenar-nos muito bem, mas temos de o fazer rapidamente, porque há países que virão atrás de nós, como o Vietname», afirmou Bárcena. Os Estados Unidos têm algo chamado CHIPS Act, do qual o México faz parte.

O CHIPS and Science Act de 2022 visa atrair investimentos no fabrico nacional de semicondutores para melhorar a competitividade e a inovação dos EUA e trazer todo o ecossistema de semicondutores de volta aos EUA para mitigar futuras perturbações na cadeia de abastecimento.

O projeto de lei prevê cerca de 280 mil milhões de dólares em novos financiamentos para impulsionar a investigação e o fabrico de semicondutores nos Estados Unidos.

Nearshoring

Bárcena exortou as empresas a participarem o mais rapidamente possível na dinâmica gerada pela deslocalização para a América do Norte.

«O México está na moda no mundo, porque temos muitas vantagens: somos uma zona de paz; estamos numa localização geográfica extraordinária, porque temos acesso ao mar através do Atlântico, do Pacífico, temos uma fronteira com os Estados Unidos, a fronteira com o sul; e temos uma grande variedade de recursos naturais», disse ela na inauguração do 29º Congresso Mexicano de Comércio Exterior na Cidade do México.

Bárcena disse que esta ideia do presidente mexicano de desenvolver o sudeste tem sido importante porque há um enorme interesse, por exemplo, no Corredor Transoceânico. «Penso que se está a tornar uma atração porque vai ser finalmente uma travessia interoceânica de primeira classe», afirmou.