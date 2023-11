As 3 visões do nearshoring: CMN, CCE e Comce

Os presidentes da CMN, da CCE e da Comce, três organizações empresariais mexicanas, apresentaram as suas visões do nearshoring na terça-feira, na abertura do 29º Congresso Mexicano de Comércio Externo, na Cidade do México.

Rolando Vega, presidente da CMN, afirmou que é evidente que o fenómeno do nearshoring está a atrair investimentos importantes para o México.

«No entanto, não podemos esquecer que esta janela de oportunidade não estará aberta permanentemente e talvez os próprios Estados Unidos sejam o nosso principal concorrente para a relocalização de investimentos», acrescentou.

Por sua vez, Valentín Díez Morodo, presidente do Conselho Empresarial Mexicano para o Comércio Exterior, Investimento e Tecnologia (Comce), disse que a deslocalização aproxima os centros de produção para alcançar uma melhor cadeia de produção, onde o México tem uma vantagem devido à sua experiência adquirida através da maquila.

«Infelizmente, não temos sido capazes de maximizar este processo de partilha de produção transfronteiriça, devido à falta de uma estratégia abrangente que nos permita tirar partido das muitas vantagens comparativas e desenvolver vantagens competitivas, que era o objetivo final do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA)», disse Díez Morodo.

Nearshoring

Francisco Cervantes, presidente do Conselho Coordenador de Empresas (CCE), afirmou que o México está a viver um boom de investimento.

«Em termos de investimento, estamos a viver os melhores momentos em termos de percentagem do PIB, com cerca de 25% do PIB. Além disso, o investimento estrangeiro atingiu mais de 32 mil milhões de dólares nos primeiros nove meses do ano», afirmou Cervantes.

O tamanho combinado dos parques industriais mexicanos é quase o dobro do tamanho dos outros sete maiores países latino-americanos nessa área, o que dá à economia mexicana uma vantagem na atração de investimentos através da relocalização.

O tamanho dos parques industriais mexicanos é de 59,88 km², enquanto os dos outros sete países somam 33,3 km², de acordo com dados da CBRE, empresa de investimentos e serviços imobiliários comerciais.

Neste indicador, o México triplica o Brasil (18,70 quilómetros quadrados) e está bem à frente dos restantes: Chile (5,40 quilómetros quadrados), Colômbia (2,40 quilómetros quadrados), Costa Rica (2,30 quilómetros quadrados), Argentina (2,10 quilómetros quadrados), Peru (1,20 quilómetros quadrados) e Panamá (1,20 quilómetros quadrados).