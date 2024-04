A China lidera o apoio interno à produção agrícola: OMC

Send an email

A China liderou em 2019 (últimos dados disponíveis) o apoio interno ao abrigo do anexo 2 do Acordo sobre a Agricultura (Caixa Verde) da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Um relatório da OMC mostra que a China forneceu 177 mil milhões de dólares nesta categoria, sendo a maior parte destinada a serviços de infraestruturas.

O que é a Caixa Verde? Refere-se às medidas de apoio interno enumeradas no Anexo 2 do Acordo sobre a Agricultura, que estão isentas de compromissos de redução.

Estas medidas devem cumprir o requisito de não terem efeitos de distorção do comércio ou efeitos na produção, ou de terem efeitos mínimos.

Por conseguinte, todas as medidas da Caixa Verde para as quais são solicitadas isenções devem satisfazer os seguintes critérios fundamentais: o apoio em questão será concedido através de um programa governamental financiado por fundos públicos (incluindo a renúncia a receitas fiscais) que não envolva transferências dos consumidores; e o apoio em questão não terá como efeito a concessão de apoio aos preços dos produtores.

Estes recursos chineses foram afectados a programas gerais de desenvolvimento agrícola, a projectos de controlo das inundações, a instalações de drenagem e de irrigação, a estradas rurais, a redes eléctricas rurais, a instalações de abastecimento de água a pequenas explorações agrícolas e à conservação dos solos e da água.

Foi igualmente concedido um apoio considerável a outros serviços gerais, principalmente à administração agrícola, às despesas de funcionamento relacionadas com edifícios, instalações e salários, aos intercâmbios e à cooperação externos, às subvenções aos recursos financeiros globais para a agricultura, às agências administrativas e de serviços no sector agrícola, bem como às pensões de reforma do pessoal destas agências governamentais.

A OMC acrescentou que foram registados níveis máximos para os programas de assistência regional em 2016 (desembolsos para ajuda e assistência a regiões desfavorecidas), serviços de infra-estruturas de 2017 a 2019, outros serviços gerais em 2007-2008 e apoio ao rendimento dissociado de 2016 a 2019 (pagamentos directos aos agricultores).

Na análise apresentada no presente documento, são utilizados os dados contidos nas notificações dos deputados relativas ao apoio interno apresentadas de 2000 a 2019.