A China não cumpriu os seus compromissos agrícolas: USTR

A China ainda não implementou alguns dos seus principais compromissos agrícolas no âmbito do Acordo de Fase Um com os Estados Unidos, afirmou o USTR.

Entre essas falhas estão as relacionadas com a biotecnologia agrícola e a conclusão de uma avaliação de risco sobre o uso de ractopamina em bovinos e suínos.

Em janeiro de 2020, os dois países assinaram este acordo com o objetivo de iniciar um processo para acabar com a guerra comercial que as duas potências iniciaram em 2018.

Como parte do Acordo de Fase Um, a China assumiu vários compromissos em matéria de energia, fabrico, propriedade intelectual, investimento e transferência forçada de tecnologia, ao mesmo tempo que aumentou o acesso dos EUA à agricultura e aos serviços financeiros.

Em contrapartida, os EUA comprometeram-se a reduzir alguns direitos aduaneiros sobre os produtos chineses.

Compromissos agrícolas

«Embora a China tenha cumprido a implementação de algumas disposições do Acordo de Fase Um, ainda não implementou alguns dos compromissos mais importantes», afirmou o USTR no seu relatório Barreiras ao Comércio Externo 2024.

No que diz respeito ao comércio agrícola, por exemplo, o Acordo de Fase Um aborda muitas barreiras não tarifárias e expandiu o acesso ao mercado para uma variedade de exportações de alimentos, agricultura e pesca dos EUA.

Em particular, a China implementou reformas significativas em alguns subsectores agrícolas, como os produtos de carne e aves de capoeira, e no registo de instalações.

Para além de renegar certos compromissos agrícolas, o USTR questionou se a China ficou muito aquém do cumprimento dos seus compromissos de adquirir determinadas quantidades de bens e serviços específicos dos EUA em 2020 e 2021.

Economia dos EUA

«É importante ressaltar que está claro que o Acordo de Fase Um não levou a mudanças fundamentais no regime comercial não mercantil liderado pelo Estado da China ou seu impacto prejudicial na economia dos EUA e nos agricultores, pecuaristas, trabalhadores e empresas dos EUA», disse o USTR.

De facto, muitos dos compromissos assumidos no Acordo de Fase Um reflectiam alterações que a China já tinha planeado ou implementado em seu próprio benefício ou que, de outro modo, serviam os seus interesses, tais como alterações relacionadas com a proteção da propriedade intelectual e a abertura de mais sectores de serviços financeiros.