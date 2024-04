Send an email

A Cameco explora a maior mina de urânio de alto teor do mundo

A Cameco Corporation explora a maior mina de urânio de alto teor do mundo, a McArthur River, e é um dos maiores produtores de urânio do mundo.

A empresa canadiana também explora Key Lake, que é a maior fábrica de urânio do mundo.

Em McArthur River/Key Lake, a Cameco produziu 13,5 milhões de libras (base de 100 por cento) de concentrado de urânio embalado (14,8 milhões de libras na mina, dos quais 13,5 milhões de libras foram embalados na fábrica), ligeiramente abaixo da sua estimativa mais recente de 14 milhões de libras (base de 100 por cento).

Com sede em Saskatoon, Saskatchewan, a empresa explora várias minas de urânio na América do Norte e no Cazaquistão.

Em Cigar Lake, no Canadá, a empresa produziu 15,1 milhões de libras (base de 100 por cento) de urânio embalado, o que está em linha com a sua estimativa mais recente de até 16,3 milhões de libras (base de 100 por cento).

Um metal cinzento-prateado na sua forma natural, o urânio é um componente chave na produção de energia nuclear.

Cameco

As perspectivas desta empresa para 2024 reflectem a transição contínua da sua estrutura de custos para uma taxa de execução de nível 1, à medida que planeia a sua produção para cumprir os crescentes compromissos a longo prazo no âmbito da sua carteira de contratos.

Com o seu plano de produzir 18 milhões de libras (100%) em Cigar Lake e McArthur River/Key Lake, e de produzir 12.000 toneladas de UF6 na sua instalação de conversão de Port Hope, a Cameco projecta um forte desempenho financeiro, incluindo a geração de fluxos de caixa.

Urânio

No seu segmento de urânio, a carteira de contratos a longo prazo da empresa ascende a cerca de 205 milhões de libras, representando apenas cerca de 20% da sua atual base de reservas e recursos.

Isto proporciona à empresa uma grande exposição à melhoria da procura dos clientes, uma vez que procura assegurar os seus contratos a longo prazo.

A empresa continua a ter uma carteira grande e crescente de negócios de urânio em discussão.

A sua atenção continua a centrar-se na obtenção de mecanismos de fixação de preços relacionados com o mercado, proporcionando simultaneamente uma proteção adequada contra as desvantagens.