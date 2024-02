Send an email

A 3M Company aumenta as vendas no México

A 3M Company, também conhecida como Minnesota Mining and Manufacturing Company, aumentou as suas vendas no México em 2022 e 2023 a taxas de dois dígitos.

Em 2023, as suas vendas no México cresceram 12 por cento, o que incluiu um aumento de 10 por cento nas vendas orgânicas.

Para recordar: a 3M é uma empresa de tecnologia diversificada com uma presença global nos seguintes negócios: Segurança e Industrial; Transporte e Eletrónica; Cuidados de Saúde; e Consumidor.

Anteriormente, em 2022, suas vendas totais no México aumentaram 8%, o que incluiu um crescimento orgânico de vendas de 12%.

3M

Em todo o mundo, as vendas líquidas da empresa caíram 4,5% ano a ano em 2023, para US $ 32,681 bilhões. Em 2022, eles diminuíram 3,2% em 2022.

Depois de registrar um lucro líquido de US $ 5,777 bilhões em 2022, a empresa relatou um prejuízo de US $ 6,995 bilhões em 2023.

O que é que esta empresa produz e vende?

A 3M fabrica produtos para a indústria eletrônica, incluindo fitas adesivas especiais, filmes ópticos, protetores de tela e materiais de gerenciamento térmico; fitas adesivas médicas, curativos para feridas, produtos de esterilização e soluções para tratamento de feridas; e equipamentos de proteção individual, óculos de segurança, proteção auditiva e respiradores.

A empresa também fornece produtos e soluções para a indústria automóvel, tais como colas para o fabrico de veículos, materiais de polimento e produtos de gestão térmica, bem como soluções de filtragem para aplicações comerciais e residenciais, incluindo filtros de água e sistemas de purificação.

A empresa desenvolve produtos para o lar, tais como produtos de limpeza, sistemas de filtragem de ar e produtos de segurança para crianças, e fornece produtos e soluções para a indústria da construção, incluindo abrasivos, vedantes, adesivos e materiais de proteção.

Internacionalização

Em 2023, nas Américas, as vendas totais nos Estados Unidos mantiveram-se estáveis, incluindo vendas orgânicas estáveis.

No Canadá, as vendas totais diminuíram 9%, incluindo um declínio de 5% nas vendas orgânicas.

No Brasil, as vendas totais cresceram 4%, o que incluiu um aumento das vendas orgânicas de 3 por cento.

Na região Ásia-Pacífico, as vendas totais na China diminuíram 15%, incluindo um declínio nas vendas orgânicas de 11%.