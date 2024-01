Send an email

Nos primeiros nove meses de 2023, a indústria transformadora na Indonésia cresceu 4,8%, em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados do governo indonésio.

Isto deveu-se a um crescimento de 4,8% nas indústrias transformadoras que não o carvão, o petróleo e o gás e a um crescimento de 5,8% na indústria de refinação de carvão, petróleo e gás, cada um em comparação com os primeiros nove meses de 2022.

O crescimento de 4,8% nas indústrias transformadoras de petróleo e gás, com exceção do carvão, foi impulsionado principalmente por: um crescimento de 4,4% nas indústrias de alimentos e bebidas devido principalmente ao aumento da produção de óleo de palma bruto e óleo de palmiste bruto e ao aumento do consumo durante ocasiões festivas como Eid al-Fitr e Eid al-Adha.

Indústria transformadora

O crescimento da indústria transformadora na Indonésia foi de cerca de 1,5 por cento, devido a um aumento de 14,6 por cento na indústria de artigos metálicos, computadores, eletrónica, ótica e equipamento elétrico; um aumento de 11,4 por cento na indústria de equipamento de transporte, devido principalmente à elevada procura interna e internacional, em particular de veículos eléctricos amigos do ambiente; e um avanço de 12,5 por cento na indústria de metais de base, principalmente devido ao aumento das exportações de aço de base e de produtos de ferro-níquel.

As principais indústrias transformadoras da Indonésia incluem alimentos e bebidas, carvão e produtos petrolíferos refinados, produtos metálicos fabricados, produtos informáticos, electrónicos e ópticos e equipamento elétrico.

Outras indústrias transformadoras importantes incluem equipamento de transporte e produtos químicos, farmacêuticos e botânicos. A indústria transformadora tem sido o maior contribuinte para o crescimento económico desde a década de 1980. O sector da indústria transformadora é constituído pelos subsectores da refinação de carvão e de petróleo e gás e das indústrias transformadoras de petróleo e gás, com exceção do carvão.

Perfil económico

A Indonésia tem uma economia equilibrada e diversificada. Os principais desafios que a economia indonésia enfrenta atualmente incluem a incerteza quanto à recuperação económica global e aos preços dos produtos de base, que são factores cruciais para determinar os resultados das exportações da República.

A nível interno, os factores que afectam a economia incluem o crescimento da população e a criação de emprego, os progressos do país na execução dos seus programas de infra-estruturas, a manutenção de uma inflação relativamente estável e baixa e o equilíbrio entre as pressões orçamentais internas e o peso do serviço da dívida externa.