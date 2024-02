6 tipos de concorrentes da Airbnb

Os concorrentes da Airbnb são variados para esta plataforma online que permite que as pessoas aluguem as suas propriedades ou quartos a curto prazo a hóspedes interessados.

A Airbnb compete para atrair e reter hóspedes na sua plataforma, uma vez que os hóspedes têm uma variedade de opções para procurar e reservar alojamento e experiências.

Assim, esta empresa compete pelos hóspedes com base em muitos factores, incluindo o inventário único e a disponibilidade dos anúncios, o valor e o custo total das ofertas dos anfitriões na sua plataforma em relação a outras opções, a sua imagem de marca, a facilidade de utilização da sua plataforma, a confiança e a segurança da sua plataforma e o apoio da comunidade.

Estes são os concorrentes da Airbnb:

Agências de viagens on-line («OTAs»), como Booking Holdings (incluindo as marcas Booking.com, KAYAK, Priceline.com e Agoda.com), Expedia Group (incluindo as marcas Expedia, Vrbo, HomeAway, Hotels. com, Orbitz e Travelocity), Trip.com Group (incluindo as marcas Ctrip.com, Trip.com, Qunar, Tongcheng-eLong e SkyScanner), Hopper, Fliggy (uma filial da Alibaba), Despegar, MakeMyTrip e outras OTA regionais.

-Motores de pesquisa na Internet, como o Google, incluindo os seus produtos de pesquisa de viagens, o Baidu e outros motores de pesquisa regionais.

-Sítios Web de listagem e metapesquisa, como TripAdvisor, Trivago, Mafengwo, AllTheRooms.com, Hometogo, Holidu e Craigslist.

-Cadeias de hotéis, como Marriott, Hilton, Accor, Wyndham, InterContinental, OYO e Huazhu, bem como cadeias de hotéis boutique e independentes;

-Empresas de gestão de propriedades, como a Vacasa, Sonder, Inspirato, Evolve, Awaze e outras empresas regionais de gestão de propriedades.

-Plataformas online que oferecem experiências, como Viator, GetYourGuide, Klook, Traveloka, TUI Musement e KKDay.

Historial e dados financeiros

A Airbnb registou receitas de 9,917 mil milhões de dólares em 2023, um aumento de 18,1% em relação ao ano anterior.

Também a uma taxa anual, os seus lucros líquidos cresceram 153% para 4,792 mil milhões de dólares na mesma comparação.

A Airbnb é uma comunidade baseada na ligação e na pertença, uma comunidade que nasceu em 2007 quando dois anfitriões receberam três hóspedes na sua casa em São Francisco e que, desde então, cresceu para mais de 5 milhões de anfitriões que receberam mais de 1,5 mil milhões de hóspedes em quase todos os países e regiões do mundo.

Todos os dias, os anfitriões oferecem estadias e experiências únicas que permitem aos hóspedes ligarem-se às comunidades de uma forma mais autêntica.