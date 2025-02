5 passos para se preparar para as tarifas de Donald Trump

As medidas para se preparar para as tarifas propostas ou adiadas por Donald Trump podem permitir que as empresas aproveitem as oportunidades ou reduzam os custos.

Em 1º de fevereiro de 2025, Trump anunciou mudanças significativas nas políticas tarifárias dos EUA. Essas mudanças afetam o comércio internacional com o Canadá, o México e a China.

Trump implementou essas medidas por meio de ordens executivas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).

As ordens executivas são mostradas abaixo:

Medidas para se preparar

As tarifas incluem 25% para o Canadá (com uma taxa tarifária de 10% para energia ou recursos energéticos) e México, bem como um adicional de 10% para a China. Para os dois primeiros países, a implementação foi adiada em um mês para atender às exigências de Trump. No caso da China, as tarifas já entraram em vigor.

Aqui estão as ações sugeridas para as empresas lidarem melhor com as novas tarifas, quando elas entrarem em vigor:

Uma revisão cuidadosa e reestruturação dos contratos comerciais. Diversificar os mercados de exportação. Analisar alternativas para o fornecimento de insumos, peças e componentes. Em certos casos, apresentar uma solicitação justificada para excluir produtos específicos das tarifas. Ter informações de alto valor agregado para entender o ambiente, a situação e as perspectivas, a fim de organizar a melhor estratégia.

Oportunidades

Embora nas guerras comerciais todos os envolvidos percam, como as contramedidas são frequentemente aplicadas, algumas empresas ou setores específicos podem aproveitar as oportunidades.

Em 2018, uma investigação sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 descobriu que a China estava envolvida em práticas como transferência forçada de tecnologia, roubo cibernético de propriedade intelectual e aquisições estratégicas apoiadas pelo Estado.

Em resposta, os EUA impuseram tarifas sobre US$ 370 bilhões em produtos chineses. Pequim reagiu com taxas sobre US$ 110 bilhões em produtos americanos. Desde então, ambos os países implementaram medidas adicionais ou de ajuste nessa guerra comercial.

Em particular, o impacto sobre o México dependerá de um possível acordo entre Trump e Xi Jinping. Isso também influenciará se os EUA decidirão restabelecer a tarifa de 25% sobre os produtos mexicanos após uma pausa de 30 dias.