EUA planejam novas tarifas sobre a China: 10% adicionais

O presidente dos EUA, Donald Trump, está planejando impor novas tarifas sobre a China, com um adicional de 10% a partir de terça-feira.

Trump já concordou em suspender o aumento das tarifas sobre o México e o Canadá por um mês, sob certas condições.

Novas tarifas sobre a China

Em 1º de fevereiro de 2025, o presidente Donald Trump assinou três ordens executivas impondo novas tarifas sobre produtos do México, Canadá e China. Essas medidas visam reduzir o déficit comercial e fortalecer a produção doméstica, de acordo com a Casa Branca.

Para o México, a ordem estabelece uma tarifa de 25% sobre todas as suas exportações para os Estados Unidos. No caso do Canadá, a tarifa será de 25%, exceto para bens energéticos, que sofrerão uma cobrança de 10%. As exportações chinesas estarão sujeitas a uma tarifa de 10%, como parte de uma estratégia mais ampla para combater o que Washington considera práticas comerciais injustas.

Guerra comercial

Em 2018, como parte de uma investigação nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) concluiu que a China se envolveu em transferência forçada de tecnologia, roubo cibernético de propriedade intelectual e segredos comerciais, práticas de licenciamento discriminatórias e aquisições estratégicas apoiadas pelo Estado de ativos dos EUA.

Em resposta, os EUA impuseram tarifas sobre cerca de US$ 370 bilhões em importações chinesas. Pequim contra-atacou com taxas sobre US$ 110 bilhões em produtos americanos.

O acordo comercial da “Fase Um”, assinado em 2020, deixou muitas das preocupações do USTR sem solução. No mesmo ano, o Presidente Donald Trump invocou a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962 para impor tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio chinês, citando riscos à segurança nacional decorrentes de subsídios estatais. Até o momento, a maioria dessas tarifas continua em vigor.

O Congresso avaliou o impacto dessas tarifas sobre a economia e as práticas comerciais da China. Em maio de 2024, o USTR concluiu sua revisão tarifária da Seção 301, mantendo a maioria das tarifas existentes e propondo novas tarifas, variando de 25% a 100%, sobre produtos chineses, como veículos elétricos, baterias, semicondutores, produtos médicos, guindastes portuários, células solares e itens de aço e alumínio.

Em abril, o USTR abriu uma nova investigação da Seção 301 para examinar as práticas da China em transporte e construção naval, setores em que Pequim foi acusada de distorcer o mercado com subsídios e preços artificialmente baixos.