3M Company augmente ses ventes au Mexique 

3M Company, également connue sous le nom de Minnesota Mining and Manufacturing Company, a augmenté ses ventes au Mexique en 2022 et 2023 à des taux à deux chiffres.

En 2023, ses ventes au Mexique ont augmenté de 12%, ce qui comprend une augmentation de 10 % des ventes organiques.

Pour rappel : 3M est une entreprise technologique diversifiée avec une présence mondiale dans les activités suivantes : sécurité et industrie, transport et électronique, santé et consommation.

Auparavant, en 2022, ses ventes totales au Mexique ont augmenté de 8%, dont une croissance organique de 12%.

La société 3M

À l’échelle mondiale, les ventes nettes de l’entreprise ont diminué de 4,5% d’une année à l’autre en 2023, pour atteindre 32,681 milliards de dollars. En 2022, elles ont baissé de 3,2% en 2022.

Après avoir enregistré un bénéfice net de 5,777 milliards de dollars en 2022, l’entreprise a déclaré une perte de 6,995 milliards de dollars en 2023.

Que produit et vend cette entreprise?

3M fabrique des produits pour l’industrie électronique, notamment des rubans adhésifs spécialisés, des films optiques, des protecteurs d’écran et des matériaux de gestion thermique; des rubans adhésifs médicaux, des pansements, des produits de stérilisation et des solutions de traitement des plaies; et des équipements de protection individuelle, des lunettes de sécurité, des protections auditives et des respirateurs.

L’entreprise fournit également des produits et des solutions pour l’industrie automobile, tels que des adhésifs pour la fabrication de véhicules, des matériaux de polissage et des produits de gestion thermique, ainsi que des solutions de filtration pour des applications commerciales et résidentielles, notamment des filtres à eau et des systèmes de purification.

La société développe des produits pour la maison, tels que des produits de nettoyage, des systèmes de filtration d’air et des produits de sécurité pour les enfants, et fournit des produits et des solutions pour l’industrie de la construction, notamment des abrasifs, des produits d’étanchéité, des adhésifs et des matériaux de protection.

Internationalisation

D’ici 2023, dans les Amériques, les ventes totales aux États-Unis sont restées stables, y compris les ventes organiques stables.

Au Canada, les ventes totales ont diminué de 9%, y compris une baisse de 5% des ventes organiques.

Au Brésil, les ventes totales ont augmenté de 4%, ce qui inclut une augmentation des ventes organiques de 3%.

Dans la région Asie-Pacifique, les ventes totales en Chine ont baissé de 15%, y compris une baisse des ventes organiques de 11%.